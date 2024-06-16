Зеленский готов начать переговоры с Россией «уже завтра» при одном условии Зеленский заявил о готовности начать переговоры при уважении целостности страны

Фото: AP/ТАСС

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов начать мирные переговоры с Москвой «уже завтра». Однако, по его словам, для этого РФ должна «уважать территориальную целостность» страны и вывести войска. Выступление украинского лидера транслирует на YouTube офис президента.

Россия хоть завтра может начать с нами переговоры, если она выйдет с наших территорий, — заявил Зеленский.

Вместе с тем он отметил, что если Россия примет участие во втором саммите, то это будет означать ее готовность к миру. По словам Зеленского, неважно, каким способом будет достигнуто участие РФ во встрече.

Если Россия будет присутствовать на втором саммите, это будет означать, что она хочет мира и что она решила закончить войну. Сама ли она этого захочет либо ее заставит мировое сообщество, для нас неважно. Для нас важен результат — окончание этой войны, — заявил украинский президент.

Также Зеленский анонсировал проведение второго «саммита мира» после конференции в Швейцарии. В рамках сегодняшнего форума состоялось подписание итогового документа стран-участниц. Однако не все стороны встречи согласились поставить свое имя в этом списке.