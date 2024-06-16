Украина решила пригласить на вторую «мирную» конференцию Россию Кулеба: на следующую конференцию по миру на Украине пригласят РФ

Фото: Wolfgang Kumm/dpa/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью местным СМИ признал, что следующая международная конференция по завершению конфликта должна привести к его завершению, поэтому на нее нужно пригласить Россию. По его словам, рано или поздно с Москвой придется договариваться.

Кулеба также отметил, насколько различаются позиции Запада и глобального Юга. По его мнению, они говорят на разном языке.

Вчера раздались голоса с глобального Юга по поводу сложных компромиссов, на которые нужно пойти. Это не тот язык, который мы слышим от западных партнеров, — пояснил Кулеба.

Ранее руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо заявил РИА Новости, что следующая международная конференция по Украине может состояться до президентских выборов в США, которые запланированы на 5 ноября.

Швейцария готова организовать новый саммит по урегулированию конфликта на Украине, заявляла президент страны Виола Амхерд. При этом глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис не исключил, что конференция может состояться до президентских выборов в США.

Иньяцио Кассис на пресс-конференции отметил, что швейцарские власти намерены продолжать контактировать с Россией и провести дискуссии с ней после саммита по Украине в Бюргенштоке. Он добавил, что не может раскрыть деталей, и попросил отнестись к этому с пониманием.