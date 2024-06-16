В Индии раскрыли, при каком условии возможен мир на Украине Капур: мир на Украине возможен, только если он приемлем для обеих сторон

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Паван Капур

Мир на Украине наступит при подходах, которые приемлемы и для Киева, и для Москвы, заявил представитель Индии, заместитель министра иностранных дел южноазиатской республики по вопросам взаимодействия со странами Запада Паван Капур, выступая на саммите в Швейцарии. Он подчеркнул, что прочный мир можно достичь лишь «посредством диалога и дипломатии», передает ТАСС.

По нашему мнению, только те варианты, которые приемлемы для обеих сторон, могут привести к прочному миру. В соответствии с этим подходом мы решили избегать ассоциации с совместным коммюнике или любым другим документом, принятым по итогам этого саммита, — указал индийский дипломат.

Капур также отметил, что для мира необходимо объединение всех заинтересованных сторон «и искреннее и практическое взаимодействие» между ними. Замминистра указал, что Нью-Дели будет продолжать контактировать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы внести свой вклад в урегулирование конфликта.

Ранее министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что ни одно из положений, которые обсуждали на конференции по Украине, не может быть реализовано без участия России. По словам главы ведомства, участники саммита выбрали темы, которые имеют «ценность» для Москвы, а именно: обмен военнопленными, безопасное использование атомной энергетики и ядерных установок и продовольственная безопасность.