В зоне СВО испытали FPV-танк. Когда тяжелые вооружения станут беспилотными

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Как сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», в зоне СВО заметили FPV-танк, созданный на базе трофейного Т-72АМТ Вооруженных сил Украины (ВСУ). Какие преимущества у техники с дистанционным управлением, что предлагают российские разработчики и когда безэкипажные тяжелые машины будут использоваться ВС РФ в бою — в материале NEWS.ru.

Что известно о российском FPV-танке

Российские военнослужащие испытали танк с дистанционным управлением на Запорожском направлении в зоне СВО. FPV-машину, созданную группой энтузиастов на базе Т-72АМТ, назвали «Vася».

На опубликованных в Telegram-канале кадрах с испытаний видно, что один из операторов управлял самим танком, а второй — его башней. В подписи к снимкам и ролику авторы ресурса отметили: системы дистанционного управления тяжелой техникой разрабатывались еще до начала спецоперации ВС РФ, но в зоне СВО «их пока никто не видел». «Сама идея сохранения жизней наших бойцов с помощью беспилотной техники — отличная», — пишут они.

В беседе с NEWS.ru военный эксперт Прохор Тебин назвал важные преимущества тяжелой техники с дистанционным управлением.

«Не нужно поддерживать приемлемые для людей условия по уровню кондиционирования, расположению и всему прочему. Это позволяет получить значительное количество места, массы и электрической мощности для других задач: бронирования дополнительного боезапаса, новых систем управления и так далее. А главное достоинство — безопасность экипажа, так как он просто отсутствует», — перечислил он.

Фото: МО РФ Танк Т-72

Какие были проекты беспилотных танков для ВС РФ

В 2015 году, вскоре после презентации Т-14 «Армата», заместитель гендиректора «Уралвагонзавода» Вячеслав Халитов заявил, что в перспективе эта машина лишится экипажа и получит дистанционное управление. «Не исключено, что будущие войны будут вестись уже без участия человека, поэтому мы предусмотрели в „Армате“ возможность роботизации. Я думаю, платформа прослужит нам весь XXI век», — сказал он.

В 2018 году был представлен проект беспилотника на базе тяжелой гусеничной платформы «Арматы» под названием «Тачанка-Б». В Министерстве обороны России его назвали «единственным в мире танком третьего послевоенного поколения». Поверх основной брони танка располагались металлические контейнеры, выполнявшие роль динамической защиты машины. Такая технология позволяла отражать выстрелы из ручных противотанковых гранатометов и современные подкалиберные противотанковые снаряды.

Отмечалось, что беспилотник может решать тот же спектр задач, как и Т-14 с экипажем внутри, поскольку имеет такую же подвижность и проходимость. Однако о запуске «Тачанки» в производство не сообщалось.

В 2021 году первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков в интервью газете «Красная Звезда» рассказал, что беспилотник на базе Т-14 прошел тесты. «Танк „Армата“ изначально проектировался как управляемая экипажем машина. Но уровень современных технологий сегодня позволяет превратить его в беспилотник — соответствующие тесты мы проводили, и они оказались успешными», — сказал он.

В марте 2022 года источники в российском ОПК сообщили, что «Уралвагонзавод» планирует испытать первый опытный образец комплекса «Штурм» на шасси танка Т-72. По данным СМИ, новинка была оснащена мобильным пунктом управления, тяжелым боевым роботом со 125-мм гладкоствольным укороченным орудием, боевым роботом с реактивными огнеметами «Шмель», спаренными 30-мм автоматическими пушками и блоком 220-мм термобарических неуправляемых реактивных снарядов.

Источники утверждали, что тесты «Штурма» были запланированы на апрель 2022-го. «Испытания предполагают проведение стрельбы по испытательным мишеням, в том числе из главного оружия робототехнического комплекса — 125-мм укороченного орудия», — отметили они.

На данный момент неизвестно, на каком этапе находится проект. По мнению Тебина, это объяснимо. «Российский ОПК довольно закрыт в информационном плане. Это связано, с одной стороны, с объективными задачами обеспечения секретности, а с другой стороны, с необходимостью говорить об успехах, а не о неудачах. Возможно, в информационную эпоху следует становиться чуть более открытыми. Естественно, с учетом ограничений по обеспечению защиты гостайны», — считает он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Танки Т-14 «Армата»

Какая еще беспилотная наземная техника есть у ВС РФ

В феврале 2024 года холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) заявил о завершении разработки комплекса для роботизации бронетехники «Прометей». Его можно устанавливать на БМП, БТР, танки и любые другие серийные образцы военной техники. При использовании комплекса можно роботизировать функции механика-водителя и стрелка-наводчика.

»Прометей» не занимает штатные места членов экипажа: в зависимости от обстоятельств люди могут размещаться непосредственно в кабине или капсуле машины либо управлять ей в дистанционном режиме. Сейчас «Прометей» проходит испытания.

Кроме того, в начале июня 2024-го Ростех сообщил о разработке многофункциональных роботизированных комплексов «Депеша» и «Багги». Они представляют собой FPV-дроны, выполняющие задачи на земле. Одна из важнейших характеристик машин — их грузоподъемность: у «Депеши» она составляет 150 кг, у «Багги» — 250 кг. «Это делает роботов надежными помощниками для бойцов на передовой», — подчеркнули в Ростехе.

«Депеша» собран на гусеничной платформе и управляется оператором с помощью джойстика и FPV-шлема. Робот может поразить живую силу и фортификационные укрепления, заминировать территорию, незаметно доставить боеприпасы на первую линию и эвакуировать раненых.

У комплекса «Багги» — колесная платформа, им также управляют при помощи джойстика и планшета. Как и «Депеша», он способен выполнять боевые и вспомогательные задачи, в том числе поражать живую силу противника, фортификационные сооружения, укрепленные огневые точки и опорные пункты. Также машины могут применяться для преодоления и разминирования оборонительных заграждений.

Еще одной перспективной разработкой Ростеха стал универсальный ракетный робот с противотанковым комплексом «Импульс-М». Он высокотехнологично ликвидирует живую силу и технику противника и может самостоятельно решать логистические задачи. Все три машины проходят испытания, в том числе в зоне боевых действий.

Козюлин высказал мнение, что сегодня различные проекты вооружений с беспилотным управлением производятся как в «кустарных» условиях, так и на базе профильных предприятий.

«Они разрабатываются на основе конкретных угроз и опыта, полученного на линии боевого соприкосновения. Часто получаются эффективные продукты. Но и говорить о том, что государство не занимается такими разработками, тоже нельзя. У нас есть десятки наземных дронов, которые разрабатывают практически все производители стрелкового и легкого вооружения в России. Практически у всех заводов есть такие проекты.

Например, они ставят свой пулемет, гранатомет или винтовку на шасси и встраивают программное управление. ПО примерно одинаковое и может использоваться на разных установках», — объяснил он.

Фото: Ростех Роботизированная универсальная платформа «Импульс-М»

Когда у России появится беспилотная тяжелая техника

Перед тем как начать производство беспилотной техники, разработчикам предстоит решить ряд проблем, считает Тебин. По его мнению, важнее всего обеспечить бесперебойную связь с танком или другой машиной на расстоянии.

«Это требует защищенных эффективных каналов связи, которые должны действовать, несмотря на низины, лесистую или гористую местность. Не должно быть ни задержек, ни нарушений передачи связи. Кроме того, нужна защищенность от внешнего воздействия, перехвата и глушения машины», — перечислил он.

Козюлин также обратил внимание на этот нюанс. Он напомнил, что системы радиоэлектронной борьбы «забивают» каналы связи и танк или другая машина может «ослепнуть».

«В такой ситуации техника может стать подарком противнику. Должна быть какая-то программная разработка, которая позволит ей переходить в автономный режим или возвращаться на базу при потере связи», — считает собеседник.

По мнению эксперта, пока сложно рассуждать о будущем тяжелой техники с дистанционным управлением. Как предположил Козюлин, российским разработчикам предстоит проверить ее эффективность во время испытаний и понять, следует ли использовать такие машины в зоне боевых действий.

«Насколько техника позволяет быстро реагировать на угрозы, насколько точны ее выстрелы? Насколько технологии отработаны и эффективны с точки зрения безопасности экипажа? Конечно, в дистанционном управлении могут проявляться как плюсы, так и минусы. Но будет ли лучше обзор и ситуационная осведомленность у оператора, чем у экипажа, — вопрос открытый», — подытожил он.

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