Гаубица Шойгу, морской дрон, БМП-роботы: новое оружие РФ перевернет ход СВО

Фото: Дмитрий Харичков/ТАСС

Глава Минобороны Сергей Шойгу раскритиковал предприятие «Уралтрансмаш» за медлительность с производством новейшей гаубицы «Коалиция-СВ». Это самоходное орудие, которое уже называют одним из лучших в мире, должно было поступить в войска еще в прошлом году. И это не единственная разработка, которую с нетерпением ждут в ВС РФ. NEWS.ru рассказывает о пяти самых многообещающих проектах отечественного ВПК, а также обсуждает с военными экспертами, как применение новинок отразится на ходе СВО.

Что сказал Шойгу руководству «Уралтрансмаша»

Министр обороны Сергей Шойгу 31 января инспектировал выполнение гособоронзаказа на Уральском заводе транспортного машиностроения, в частности производство новейших самоходных артиллерийских установок «Коалиция-СВ». В ходе визита он публично раскритиковал генерального директора Олега Емельянова за затягивание с выпуском этого перспективного артиллерийского комплекса, призвав «кончать валять дурака».

«Мы занялись этим плотно в 2022 году. У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году. А у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо», — возмутился министр.

По итогам инспекции Шойгу сообщил, что в войска гаубица поступит уже в феврале — планируется, что армия получит на первых этапах шесть орудий. Кроме того, военное ведомство подпишет на гаубицы долгосрочный контракт. Министр потребовал вовремя поставлять номенклатуру товаров для гаубиц и добавил, что группы от предприятий, занимающихся производством боеприпасов, ведут испытания продукции — как на полигонах, так и в зоне проведения СВО.

В разговоре с NEWS.ru заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин выразил надежду на то, что вопрос с производством «Коалиции-СВ» будет решен как можно скорее. «Надеюсь, что удастся ускорить процесс производства и что в этом месяце первая партия уже сможет пойти в бой. Такие машины, естественно, недешевые, но их должно быть больше — они должны уничтожать врага на расстоянии, не давая ему возможности разрушать наши объекты социальной инфраструктуры и наносить вред мирным жителям», — отметил он.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Гаубица «Коалиция-СВ»: характеристики и преимущества

В начале января Ростех сообщил, что артиллеристы ВС РФ в зоне СВО получили несколько опытных образцов «Коалиции-СВ». Испытания гаубицы успешно завершились в 2023 году.

Разработкой САУ 2С35 занимались специалисты Центрального научно-исследовательского института «Буревестник» в Нижнем Новгороде, а заказ на ее производство поступил «Уралтрансмашу» в 2019 году. В мае 2020-го первые восемь орудий отправили на испытания в одну из артиллерийских частей Центрального военного округа в Челябинской области — по итогам было решено внести доработки в проект.

В Ростехе заявляют, что гаубица превосходит лучшие мировые и российские образцы по дальности и точности стрельбы, а также по оперативности решения боевых задач. «Коалиция-СВ» оснащена пушкой 2А88 калибра 152 мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, а также современной системой автоматизации процессов наведения орудия, выбора цели и навигации. Гаубица базируется на платформе танка Т-90 и предназначена для поражения широкого спектра целей — от командных пунктов и узлов связи до средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника на расстоянии до 70 километров.

Военный эксперт Андрей Клинцевич обращает внимание на то, что речь идет фактически о новом поколении самоходных артиллерийских орудий. Одно из главных преимуществ этой гаубицы, отмечает он, в степени автоматизации процесса стрельбы из такой гаубицы. «Самое важное — это робот, то есть башня необитаема. Экипаж находится в капсуле — спереди три человека, как в „Армате“: один управляет, один командует, один ведет стрельбу», — пояснил Клинцевич.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Гаубица «Коалиция-СВ»

Такое орудие, добавил эксперт, эффективно при так называемом огневом налете: когда снаряды выстреливаются по разным траекториям и подлетают к цели одновременно. При этом, пока противник будет отслеживать гаубицу, она успеет покинуть позицию. «Это очень большой шаг к боевым беспилотным системам. В будущем гаубица, скорее всего, станет безэкипажной: будет выдвигаться на позицию, наносить огневой налет и отходить назад. Мы первые в мире, кто будет в состоянии реализовать эту концепцию», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

БМП-3 с дистанционным управлением

Еще одной важной разработкой в этом направлении стала анонсированная в Ростехе в конце декабря боевая машина пехоты (БМП) с дистанционным управлением. Роботизированная версия БМП-3 с боевым модулем «Синица», разработанная ВНИИ «Сигнал» из холдинга «Высокоточные комплексы», может действовать без экипажа — управление ею осуществляет оператор с мобильного пункта. При этом для контроля над машиной достаточно электронного планшета.

Впервые разработку продемонстрировали летом на форуме «Армия-2022». Чемезов в конце прошлого года сообщил, что машина проходит испытания, а после их завершения, скорее всего, будет опробована в зоне украинского конфликта. Глава Ростеха подчеркивал, что технология позволит исключить риск поражения экипажа на самых опасных направлениях. В будущем комплект дистанционного управления можно будет ставить не только на БМП-3, но и, например, на самоходную противотанковую пушку 2С25М.

Василий Дандыкин допустил, что в будущем подобные системы действительно начнут устанавливать на различные вооружения. «У нас сейчас есть боевые роботы, которые прошли испытания. А в инженерных войсках это вообще норма. Например, автоматические комплексы, которые обезвреживают мины, были еще до специальной операции. На земле это лишняя возможность сохранить людей — как мы знаем, при ударах по броне можно и получить серьезные ранения, и погибнуть», — пояснил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru БМП-3

Первый российский морской дрон

До конца этого года российская армия может получить первые морские дроны отечественного производства — об этом в ноябре сообщил управляющий директор Кингисеппского машиностроительного завода Михаил Даниленко. На предприятии эту разработку называют одноразовым катером: она представляет собой безэкипажное судно, которое способно нести взрывчатку, специальные грузы или средства сопровождения и разведки, а также работать как платформа для воздушного беспилотника или как антидрон.

«Он мелкосидящий, плоский, с минимальной высотой над поверхностью воды для малой заметности. Скорость — порядка 80 км/ч, запас хода — более 200 км. Полезная нагрузка — порядка 600 кг», — рассказал Даниленко.

Ожидается, что первая партия из десяти дронов должна поступить в распоряжение Минобороны РФ в течение несколько месяцев. Испытать их могут в зоне проведения СВО. Подобные аппараты активно используют и Вооруженные силы Украины: с их помощью, как считается, был атакован Крымский мост в июле 2023 года.

Андрей Клинцевич напомнил, что боевых кораблей у Украины нет, а атаковать гражданские суда при помощи таких дронов Россия не будет. Мишенью может стать морская инфраструктура, которой на украинской территории в избытке. «Это и плавучие доки, и мосты, как в Одессе, и портовая инфраструктура. Дело в том, что в отличие от ракет, которые несут в себе не более 500 килограммов взрывчатого вещества, такой беспилотник может нести в себе несколько тонн. Ракеты может сбить система ПВО, а такой беспилотник, подойдя к опорам моста, например, может его подорвать», — подчеркнул эксперт.

«Панцирь» на гусеничном шасси

В начале января Ростех сообщил, что подходят к концу испытания зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» на гусеничном шасси. Корпорация объявила, что испытания показали соответствие требованиям Министерства обороны проекта, который был разработан конструкторским бюро приборостроения имени Шипунова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru ЗРК «Панцирь»

«Панцирь-СМ-СВ» предназначен для прикрытия Сухопутных войск ВС РФ. У модернизированного «Панциря» имеются два типа зенитных управляемых ракет, он обладает увеличенной зоной поражения. «Появление в войсках этих комплексов намного повысит возможности ПВО на малых высотах и в ближней зоне», — отметили в Ростехе.

Гусеничное шасси, главная отличительная черта нового «Панциря», позволит решить проблему проходимости этого комплекса, рассказал Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа. «Колесную машину можно использовать не везде, а гусеничная пройдет в гораздо в большем количестве мест. И, соответственно, если „Панцирь“ теперь активно применяется на СВО, то да, его нужно переставлять на гусеницу», — заметил он.

Бикалиберная РСЗО «Возрождение»

Ждут в войсках и новейшую бикалиберную реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Возрождение», о подготовке к ее серийному производству в декабре тоже рассказывал Сергей Чемезов. Он сообщил, что разработка будет использоваться и как РСЗО за счет пуска двух типов снарядов, и как установка для дистанционного минирования на базе системы «Земледелие».

По словам Чемезова, это орудие оснастили унифицированным транспортно-пусковым контейнером, который позволяет запускать снаряды, например, от «Урагана» или ТОС-1, ТОС-1А и ТОС-2. Серийный выпуск таких машин начнется уже в первом полугодии этого года.

«Фактически за несколько месяцев мы получили первую серийную бикалиберную машину, которая может и минировать местность реактивными снарядами в калибре 140 миллиметров, и поражать цели реактивными снарядами в калибре 220 миллиметров», — заявлял Чемезов.

Похожая разработка есть на Западе, напомнил Андрей Клинцевич. Речь идет о РСЗО HIMARS, которая является мультикалиберной. «Теперь мы сможем создавать такие же комплексы у себя, используя в бою не один тип вооружения, а самые разные, варьируя их исходя из задач», — объяснил эксперт.

Какое еще оружие ждут на фронте

Модернизация уже имеющихся вооружений и производство новых может сыграть решающую роль в ходе боев, сходятся во мнении эксперты. Василий Дандыкин напомнил, что сейчас большие усилия направлены на развитие авиации.

«Появился новый вертолет Ка-52М с возможностями радиоэлектронной борьбы и повышенной дальностью поражения противника. Появляются новые дроны, которые способные садиться и взлетать по-вертолетному. То же самое с гаубицами: помимо „Коалиции“, есть орудия другого калибра — 120 мм на колесном шасси. Все это тоже идет на фронт», — подчеркнул он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ка-52

По мнению Андрея Клинцевича, российским войскам также важно обеспечить возможность бросать бомбы большого тоннажа на инфраструктурные объекты противника. «Важно вываливать трехтонные или другие заряды — для этого нам нужно преодолевать систему ПВО и работать на неких новых принципах. Здесь помогут такие беспилотники, как „Охотник“, которые работают вместе с нашим новым самолетом пятого поколения Су-57», — пояснил эксперт.

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