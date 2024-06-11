Опубликовано видео с беспилотным вертолетом Hunter для борьбы с дронами

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Беспилотный вертолет Hunter

NEWS.ru публикует видео с белорусским разведывательно-ударным беспилотным вертолетом Hunter, предназначенным для борьбы с дронами. Его показали на выставке HeliRussia-2024, проходящей в Москве. В ролике можно заметить воздушное судно, стоящее на транспортном прицепе.

Кроме того, на опубликованных кадрах видны боеприпасы для Hunter. Беспилотный вертолет оснащается противотанковыми бомбами, патронами для пулемета, а также неуправляемыми ракетами. Также была показана наземная станция управления, выполненная в виде консоли с шестью мониторами, и ее внутренности.

Вертолет Hunter способен совершать полеты продолжительностью до шести часов и дальностью до 150 километров. Его максимальная взлетная масса составляет 750 килограммов, а полезная нагрузка — 200 килограммов. Помимо малоскоростных воздушных целей, Hunter позволяет уничтожать надводные дроны, бронированную технику и живую силу противника.

Ранее на выставке HeliRussia был представлен перспективный транспортно-разведывательный беспилотник «Фаэтон». Его разработчиком выступило предприятие Airburg из Екатеринбурга. Машина, выполненная по гибридной схеме, дает большие преимущества в дальности и времени полета, а также в удобстве взлета-посадки.