Новый транспортно-разведывательный дрон «Фаэтон» представили в Москве На выставке HeliRussia представили транспортно-разведывательный дрон «Фаэтон»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

БПЛА «Фаэтон»

Предприятие Airburg из Екатеринбурга представило на выставке HeliRussia в Москве перспективный транспортно-разведывательный беспилотник «Фаэтон», сообщил корреспондент NEWS.ru. По словам разработчиков, машина, выполненная по гибридной схеме, дает большие преимущества в дальности и времени полета, а также в удобстве взлета-посадки.

Машина взлетает за счет четырех направленных вверх винтов по-вертолетному и с любой удобной площадки, даже если она маленькая. Набрав высоту, дрон продолжает двигаться по-самолетному за счет винта, установленного в корме. Винт работает от компактного бензинового двигателя внутреннего сгорания, для которого в корпусе предусмотрен вместительный бензобак. «Фаэтон» может продолжать полет до пяти часов и на дальность до 500 км, — сказал заместитель главного конструктора компании Сергей Снигирев.

По его словам, на беспилотник в зависимости от имеющихся задач можно устанавливать различную аппаратуру весом до 15 кг для наблюдения за поверхностью или для использования машины в качестве ретранслятора связи. В варианте без радиотехнических средств дрон используется для доставки грузов такого же веса.

Машина проходит стадию испытаний, и к концу этого — началу следующего года мы надеемся выйти на серийное производство. «Фаэтон» может быть востребован на просторах Сибири для мониторинга коммуникаций и трубопроводов, а также использования в МЧС для доставки экстренных грузов в районы бедствий. Есть интерес к такой модели и у военных благодаря большому времени и дальности полета, — пояснил Снигирев.

Ранее сообщалось, что российский дрон вступил в сражение с украинским БПЛА «Баба-яга» на Харьковском направлении. Кадры воздушной дуэли опубликовал Telegram-канал «Старше Эдды». На видео беспилотник Вооруженных сил Украины некоторое время кружит перед российским, а после дрон ВС РФ врезается в противника и таким образом выводит аппарат из строя.