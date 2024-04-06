Стало известно, когда на вооружение ВС России может поступить танк «Армата» ТАСС: Т-14 «Армата» может поступить в армию до конца 2024 года

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/Global Look Press

В случае успешного завершения государственных и войсковых испытаний принятие танка Т-14 «Армата» на вооружение российской армии ожидается до конца 2024 года, сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе. Минобороны РФ эту информацию не подтверждало.

«Армата» в настоящее время проходит государственные и войсковые испытания, в случае их удачного завершения принятие танка на вооружение российской армии возможно до конца 2024 года, — поделился первый собеседник агентства.

Второй источник подтвердил эти сведения. Он добавил, что в ходе испытаний «особое внимание уделяется работоспособности тех систем и механизмов, которые ранее вызывали нарекания со стороны заказчика».

На сегодняшний день говорить о том, что Россия работает над новым танком Т-100, пока рано, рассказывал военный эксперт капитан 1 ранга Василий Дандыкин. По его словам, он не слышал от своих источников ничего об этом. Работа над новой техникой всегда идет, уточнил эксперт. Но говорить о том, что скоро у РФ будет принципиально новый танк с индексом Т-100, пока нельзя.

В арсенал российского танка Т-14 «Армата» войдут бронебойные подкалиберные снаряды повышенного могущества «Вакуум-1», писало американское издание Military Watch Magazine. Считается, что бронебойный оперенный подкалиберный снаряд «Вакуум-1» с вольфрамовым сердечником, который будет использовать «Армата», сможет пробить до 900 миллиметров брони.