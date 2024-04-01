Эксперт раскрыл, появится ли у ВС России принципиально новый танк Военный эксперт Дандыкин: говорить о создании нового танка Т-100 пока рано

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Армата»

На сегодняшний день говорить о том, что Россия работает над новым танком Т-100, пока рано, рассказал NEWS.ru военный эксперт капитан I ранга Василий Дандыкин. Таким образом он отреагировал на материал журнала Military Watch, авторы которого утверждают, что страна готовится к производству бронетехники нового класса. По словам Дандыкина, он не слышал от своих источников ничего об этом.

Мне кажется, что в Military Watch ошибаются. Я не слышал от своих источников, а это достаточно компетентные люди, что у нас создается танк Т-100. Работа над новой техникой всегда идет, это понятно. Но говорить о том, что скоро у нас будет принципиально новый танк с индексом Т-100, пока нельзя, — заявил эксперт.

Дандыкин добавил, что Россия имеет несколько видов современных танков, самым продвинутым из которых является «Армата». Он отметил, что это не просто танк, а универсальная платформа. По этой причине «городить что-то совершенно новое» сейчас для России было бы странно, считает эксперт.

В этом нет никакого смысла. И это дорого — такие высокотехнологичные танки, как «Армата», стоят немало, — объяснил он.

Кроме того, продолжил Дандыкин, в арсенале России есть Т-80 и Т-90 в различных вариациях. Он уверен, что именно в их модернизацию будут вкладываться силы. По словам Дандыкина, для победы над врагом России нужна относительно дешевая и простая, но при этом грозная техника.

А победа, конечно, скоро будет. И после нее уже и надо будет заниматься доработкой «Арматы» и ее дальнейшим совершенствованием, — заключил он.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что основные боевые танки Франции, Германии, Великобритании и Южной Кореи превосходят бронемашины Abrams, переданные Украине Соединенными Штатами. Однако он усомнился в том, что Париж и Сеул когда-либо предоставят Киеву свою технику.