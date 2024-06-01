В корпорации «Ростех» создали первый в мире наземный FPV-дрон-камикадзе «Депеша», который будет помогать военным в зоне СВО. Что о нем известно, зачем нужны такие дроны, что они умеют?
Что известно о новом беспилотном наземном дроне «Депеша», зачем он нужен
Холдинг «Высокоточные комплексы», который входит в Ростех, 1 июня сообщил о появлении новых российских наземных беспилотников «Депеша» и «Багги». Наземные FPV-дроны большой грузоподъемности уже проходят испытания в зоне СВО.
Робот «Депеша» создали в Конструкторском бюро приборостроения имени Шипунова. Он собран на гусеничной платформе и управляется оператором с помощью джойстика и FPV-шлема. Ростех отмечает высокую грузоподъемность «Депеши» — до 150 кг. Это позволяет доставлять на передний край провизию, боеприпасы, топливо и даже эвакуировать раненых солдат.
Чем отличается дрон «Багги»
Второй представленный дрон под названием «Багги» отличается тем, что собран на колесной платформе. Кроме того, он управляется с помощью джойстика и планшета, то есть не является FPV-дроном. Конкурента «Депеши» создали в институте «Сигнал», который занимается системами автоматизированного управления огнем. «Багги» обладает большей грузоподъемностью — до 250 кг.
«Оба робота могут использоваться как наземные дроны-камикадзе для поражения целей противника подрывом заряда, который робототехнический комплекс доставляет к цели», — пишет Ростех.
Целью наземных дронов-камикадзе могут стать живая сила противника, фортификационные сооружения (доты, дзоты), укрепленные огневые точки и опорные пункты. Кроме того, они способны выполнять работы по минированию местности.
Какие еще наземные беспилотники создает Ростех
АО «Высокоточные комплексы» занимается разработками дистанционно управляемых комплексов для различных целей. До создания дронов-камикадзе в серию пошел робот-сапер «Шмель», которого представили в мае 2023 года.
«Шмель», который похож на небольшой сельскохозяйственный комбайн без кабины водителя, управляется оператором с расстояния до 1000 м. Роботы разминирования уже работают в зоне СВО и новых регионах России. По результатам полевых испытаний для него был создан новый противоминный трал, который особенно эффективен против малоразмерных противопехотных мин, которые представляют серьезную угрозу для мирных жителей, а также малозаметных мин типа «Лепесток».
Робот создан на базе мини-погрузчика Ант-1000, который серийно производит Ковровский электромеханический завод (КЭМЗ). В конце мая 2024 года на международном салоне «Комплексная безопасность» был представлен робот-пожарный на его основе. Беспилотному пожарному не страшны высокая температура и ядовитый дым, он снабжен пожарным модулем на подвижной стреле и манипуляторами для разбора завалов. Ант-1000ПМ был создан совместно АО «КЭМЗ», АО «ВНИИ „Сигнал“», компании «Коруфайер» и Всероссийским научно-исследовательским институтом МЧС России и является первой разработкой в области мобильной противопожарной техники.
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