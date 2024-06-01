Вам «Депеша»! Что за новый дрон-камикадзе появился у России, роль в СВО

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

В корпорации «Ростех» создали первый в мире наземный FPV-дрон-камикадзе «Депеша», который будет помогать военным в зоне СВО. Что о нем известно, зачем нужны такие дроны, что они умеют?

Что известно о новом беспилотном наземном дроне «Депеша», зачем он нужен

Холдинг «Высокоточные комплексы», который входит в Ростех, 1 июня сообщил о появлении новых российских наземных беспилотников «Депеша» и «Багги». Наземные FPV-дроны большой грузоподъемности уже проходят испытания в зоне СВО.

Робот «Депеша» создали в Конструкторском бюро приборостроения имени Шипунова. Он собран на гусеничной платформе и управляется оператором с помощью джойстика и FPV-шлема. Ростех отмечает высокую грузоподъемность «Депеши» — до 150 кг. Это позволяет доставлять на передний край провизию, боеприпасы, топливо и даже эвакуировать раненых солдат.

Чем отличается дрон «Багги»

Второй представленный дрон под названием «Багги» отличается тем, что собран на колесной платформе. Кроме того, он управляется с помощью джойстика и планшета, то есть не является FPV-дроном. Конкурента «Депеши» создали в институте «Сигнал», который занимается системами автоматизированного управления огнем. «Багги» обладает большей грузоподъемностью — до 250 кг.

«Оба робота могут использоваться как наземные дроны-камикадзе для поражения целей противника подрывом заряда, который робототехнический комплекс доставляет к цели», — пишет Ростех.

Целью наземных дронов-камикадзе могут стать живая сила противника, фортификационные сооружения (доты, дзоты), укрепленные огневые точки и опорные пункты. Кроме того, они способны выполнять работы по минированию местности.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Какие еще наземные беспилотники создает Ростех

АО «Высокоточные комплексы» занимается разработками дистанционно управляемых комплексов для различных целей. До создания дронов-камикадзе в серию пошел робот-сапер «Шмель», которого представили в мае 2023 года.

«Шмель», который похож на небольшой сельскохозяйственный комбайн без кабины водителя, управляется оператором с расстояния до 1000 м. Роботы разминирования уже работают в зоне СВО и новых регионах России. По результатам полевых испытаний для него был создан новый противоминный трал, который особенно эффективен против малоразмерных противопехотных мин, которые представляют серьезную угрозу для мирных жителей, а также малозаметных мин типа «Лепесток».

Робот создан на базе мини-погрузчика Ант-1000, который серийно производит Ковровский электромеханический завод (КЭМЗ). В конце мая 2024 года на международном салоне «Комплексная безопасность» был представлен робот-пожарный на его основе. Беспилотному пожарному не страшны высокая температура и ядовитый дым, он снабжен пожарным модулем на подвижной стреле и манипуляторами для разбора завалов. Ант-1000ПМ был создан совместно АО «КЭМЗ», АО «ВНИИ „Сигнал“», компании «Коруфайер» и Всероссийским научно-исследовательским институтом МЧС России и является первой разработкой в области мобильной противопожарной техники.

Читайте также:

Что за дрон «Упырь» уничтожил танк Abrams из США, сколько их осталось у ВСУ

Управляемые бомбы, дроны, РЭБ: как Россия «открыла врата ада» для ВСУ

Царь-бомба Шойгу: где в России производят ФАБ-3000, зачем они нужны