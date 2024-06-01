В России создали первый в мире FPV-дрон-камикадзе Ростех представил первый в мире наземный FPV-дрон-камикадзе «Депеша»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Холдинг «Высокоточные комплексы», который входит в Ростех, разработал первый в мире наземный FPV-дрон-камикадзе «Депеша», сообщает пресс-служба госкорпорации. Также разработчики создали роботизированный комплекс «Багги», управляемый через джойстик и планшет. Отмечается, что оба устройства способны поражать живую силу и технику противника, а также укрепления типа «зубы дракона».

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) разработал многофункциональные роботизированные комплексы «Депеша» и «Багги». <...> Оба робота могут использоваться как наземные дроны-камикадзе для поражения целей противника подрывом заряда, который робототехнический комплекс доставляет к цели, — говорится в релизе.

Отмечается, что робот «Депеша» собран на гусеничной платформе и управляется оператором с помощью джойстика и FPV-шлема. У дрона «Багги» колесная платформа, операторы могут управлять им с помощью джойстика и планшета. Грузоподъемность первого составляет 150 кг, а второго — 250 кг.

Как отметили в Ростехе, «Депеша» и «Багги» станут надежными помощниками для бойцов на передовой. Так, роботы способны быстро и незаметно доставлять провизию, боеприпасы, топливо и эвакуировать раненых солдат.

Кроме того, «Депеша» и «Багги» могут поражать живую силу и технику противника, фортификационные сооружения, укрепрайоны и опорные пункты. В сферу их применения входят преодоление и разминирование оборонительных заграждений, в том числе «зубов дракона», а также минирование местности.

Ранее генконструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов сообщил, что межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования «Булава» была принята на вооружении ВС России. Соответствующий указ подписан еще 7 мая.