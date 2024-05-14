В МИТе рассказали о судьбе «Булавы» морского базирования Генконструктор Соломонов: «Булаву» морского базирования приняли на вооружение ВС

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Запуск ракеты «Булава» по полигону Кура с подводного крейсера «Юрий Долгорукий» в Белом море

Межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования «Булава» уже на вооружении ВС России, сообщил ТАСС генконструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов. Соответствующий указ подписан еще 7 мая.

7 мая этого года подписан указ о принятии на вооружение ракетного комплекса «Булава», — заявил Соломонов.

Носителями МБР «Булава» выступают атомные подводные лодки проектов 955 и 955А («Борей» и «Борей-А»). Семь таких подводных крейсеров стратегического назначения, построенных на «Севмаше», находятся в составе Тихоокеанского и Северного флотов ВМФ РФ. Каждый несет по 16 МБР этого типа.

Ранее стало известно, что в России в настоящий момент ведется разработка новой тяжелой огнеметной системы — ТОС-3. Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии государственной корпорации «Ростех» Бекхан Оздоев отметил, что первая опытная машина уже была произведена.

Перспективная машина на гусеничной базе будет оснащена новой пусковой установкой. Это позволит увеличить дальность стрельбы по сравнению с предыдущими версиями огнеметных систем, а также даст возможность применять новые боеприпасы.