Стали известны масштаб и причина пожара в лесах Ростовской области Губернатор Голубев: площадь пожара в Ростовской области выросла до 52 га

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Площадь пожара на территории лесничества в Ростовской области увеличилась вдвое и достигла 52 гектаров, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. Он также отметил, что пожар, предварительно, начался из-за удара молнии.

По состоянию на 18:30 площадь возгорания составляет 52 га. В данный моменты угрозы для населенных пунктов нет, — написал Голубев.

Также губернатор отметил, что о пожаре стало известно в ходе патрулирования территории — огонь охватил лесную подстилку. Также известно, что в ликвидации пожара задействовано более 100 специалистов и свыше 40 единиц техники. Также на готовности находится вертолет Ми-8, оборудованный водосливным устройством.

Ранее NEWS.ru сообщал о целой серии природных пожаров, которые в апреле и мае бушевали в Иркутской области, Еврейской автономной области и Бурятии, где огонь из-за сильного ветра перекинулся на жилые кварталы в Улан-Удэ. Из-за пала сухой травы горели также десятки дачных домов в Комсомольске-на-Амуре на территории Хабаровского края.

До этого в пресс-службе Авиалесоохраны сообщили, что 26 мая были потушены 69 очагов возгорания в разных регионах России. Всего же площадь природных пожаров превысила 32 тысячи гектаров.