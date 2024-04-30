Появились кадры пожара на окраине Улан-Удэ RT опубликовал кадры пожара на окраине Улан-Удэ на фоне ураганного ветра

Фото: МЧС России

Появилось видео с пожаром на окраине Улан-Удэ. На кадрах, которыми поделился Telegram-канал RT, видно пламя на фоне ураганного ветра с порывами до 28 м/с.

Как страшно, мамочки, быстрее уезжаем! — говорит закадровый голос.

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Очевидцы, которые покидают город на машинах, отмечают, что горят дома и трава. В опубликованных роликах видно, что в некоторых местах сверкают сирены машин прибывших на место спасателей.

Представители МЧС уточнили, что в Улан-Удэ горят дома и надворные постройки. Мэр города Игорь Шутенков сообщил об экстренной эвакуации людей. Разбушевавшаяся стихия спровоцировала нарушения электроснабжения и повреждения различных построек. Все городские службы работают в круглосуточном режиме.

Местные власти устанавливают повреждения и ущерб. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, ГО и ЧС. В городе введен режим повышенной готовности.

По последним данным МЧС России, площадь пожара в Бурятии увеличилась до 10 тысяч квадратных метров.

В Авиалесоохране заявили, что в России начались лесные пожары, к 30 апреля огонь прошел 40 405 га в семи регионах. Активно тушили 41 пожар, из них 16 в Хабаровском крае, по шесть — в Забайкальском и Иркутской области.