В Иркутской области в результате пожара повреждены 188 строений

Фото: МЧС России

В Иркутской области в восьми садовых товариществах огнем были повреждены 188 строений, сообщило в официальном Telegram-канале МЧС России. Часть из них — жилые дома.

Сейчас возгорания локализованы. Причины пожара установят дознаватели ведомства.

В региональном управлении МЧС проинформировали, что днем 6 мая в Братске возник пожар на лесопилке, загорелся пиломатериал на площади 600 квадратных метров. Основные силы гарнизона были привлечены для тушения этого техногенного пожара.

Одновременно на территории садоводства «Алюминщик» возник пожар. На территории 620 квадратных метров горели заброшенные участки. Огонь распространился на лесной массив. В Вихоревке Братского района был развернут пункт временного размещения на базе спортивного комплекса «Таежный» вместимостью 300 человек.

В Братском районе Иркутской области с 6 мая введен режим чрезвычайной ситуации в связи с природными пожарами, сообщал мэр района Александр Дубровин. По его словам, борьба со стихией осложняется сильным ветром, который разгоняет огонь на большую территорию.

Ранее служба Авиалесоохраны отчиталась о ликвидации 61 лесного пожара в разных регионах России. По состоянию на ночь 6 мая на территории страны бушевало 43 лесных пожара на площади 70 803 гектара, площадь ликвидированных возгораний составила 3398 гектаров.