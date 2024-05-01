Полыхающее садовое товарищество под Комсомольском-на-Амуре попало на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько десятков дачных домов загорелись из-за палов сухой травы под Комсомольском-на-Амуре, кадры пожара публикует РЕН ТВ. На видеозаписи видно, что огонь уничтожил расположенный у дачного товарищества лес, а также большое количество домов.

Отмечается, что сильный ветер осложняет тушение пожара. Экстренные службы уже приступили к ликвидации возгорания, им оказывают помощь местные жители.

Ранее МЧС РФ сообщило о переходе пожара на лесной массив в Забайкальском крае. Изначально пламя охватило 30 дачных домов. К 13:16 мск 1 мая стало известно, что распространения огня на спортивный лагерь и дачный кооператив не допустили. Представители МЧС добавили, что сильные порывы ветра и сухая жаркая погода осложняли тушение. Позднее стало известно о локализации пожара на площади 1,2 тысячи квадратных метров.

В Авиалесоохране заявили, что к 30 апреля огонь прошел 40 405 га в семи регионах. Активно тушили 41 пожар, из них 16 в Хабаровском крае, по шесть — в Забайкальском крае и Иркутской области. Также загорались земли иных категорий. Пожароопасный сезон открыт в 79 субъектах РФ. Особый противопожарный режим установлен в 44 субъектах страны.