В России за сутки потушили 61 лесной пожар

В России за сутки потушили 61 лесной пожар, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны. Площадь возгорания составила 3398 гектаров. При этом по состоянию на ночь 6 мая на территории страны бушевало 43 лесных пожара на площади 70 803 гектара. В основном они пришлись на Еврейскую автономную область. Особый противопожарный режим введен в 47 субъектах РФ.

За прошедшие сутки 5 мая 2024 года в 12 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 61 лесной пожар на площади, пройденной огнем, 3398 гектаров, — говорится в сообщении.

В последних числах апреля мощные пожары произошли в Бурятии. Вскоре огонь перекинулся на жилые дома, жителей эвакуировали. Произошло нарушения электроснабжения. Глава региона Алексей Цыденов призывал граждан отказаться от шашлыков на майские праздники, предупреждая о неизбежности распространения огня.

Позже глава региона сообщил, что основной причиной пожаров в Бурятии, по предварительным данным, стали обрывы проводов, вызванные шквалистым ветром. Цыденов подчеркнул, что тем, у кого пострадало постоянное жилье, будет оказана помощь.