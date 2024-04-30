Названы причины пожаров в Бурятии Цыденов: обрывы ЛЭП могли стать причиной пожаров в Бурятии

Фото: МЧС России

По предварительным данным, основной причиной пожаров в Бурятии на Восточном и Бурводе стали обрывы проводов, написал в своем Telegrаm-канале глава региона Алексей Цыденов. Он добавил, что аварии на линиях вызвал шквалистый ветер.

На настоящий момент сгорело на Восточном (СНТ «Кирпичник», поселение Дабатуйское Заиграевского района) 21 строение, дачные дома и надворные постройки. Пострадавших пока нет, — сообщил он.

В микрорайоне Улан-Удэ Бурвод открытое горение было ликвидировано на 500 кв. м. Второй пожар со стороны Заиграевского района распространился на 10 тысяч кв. м. Была и третья точка возгорания, на Дивизке, продолжил губернатор. Там пожар уже потушен, так же, как в Онохое и Верхней Березовке. Сейчас пожарные борются с лесным пожаром в Зверосовхозе. Цыденов подчеркнул, что тем, у кого пострадало постоянное жилье, будет оказана помощь.

По данным Бурятского гидрометцентра, с 30 апреля по 1 мая по республике ожидается ветер до 28 м/с, осадки в виде дождя и мокрого снега, понижение температуры воздуха.

Ранее жительницу Улан-Удэ снес кусок крыши, пока 32-летняя женщина укрывалась от урагана на остановке. Пострадавшая чудом выжила. Женщина отделалась ушибами. Местные жители снимают видео, на которых видно, как трясутся от ветра балконы.