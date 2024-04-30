Мощнейшие пожары в Бурятии перекинулись на жилые дома Глава Улан-Удэ сообщил о возгорании жилых домов и эвакуации граждан

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил в Telegram-канале, что лесные пожары перекинулись на жилые дома. По его словам, проводится экстренная эвакуация людей. В связи с разбушевавшейся стихией отмечаются нарушения электроснабжения, а также повреждения различных построек. Все службы города работают в круглосуточном режиме.

В связи со стихией, отмечаются нарушения электроснабжения, возгорания в частном секторе, повреждения заборов, кровель, рекламных щитов, коммуникаций, остановок, обломанных крупных веток, деревьев и так далее. Сейчас все службы города вышли на круглосуточный режим работы, — сообщил Шутенков.

Глава Бурятии Алексей Цыденов в свою очередь написал в Telegram-канале, что на территории республики зафиксировано пять пожаров. Он призвал граждан отказаться от шашлыков на майские праздники, так как дальнейшее возгорание неизбежно.

Дорогие земляки. В майские праздники воздержитесь от шашлыков и сжигания мусора. Сильные ветры. Пожары неизбежны, — сообщил Цыденов.

В МЧС Бурятии сообщили, что работы по тушению пожаров осложняются сильным ветром. Информация о пострадавших или погибших на данный момент не поступала.

Ранее сообщалось, что в России начались лесные пожары, к 30 апреля огонь прошел 40 405 га в семи регионах. Активно тушили 41 пожар, из них 16 в Хабаровском крае, по шесть — в Забайкальском и Иркутской области.