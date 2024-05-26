Десятки природных пожаров потушили по всей России за сутки Авиалесоохрана: в России за сутки ликвидированы 69 природных пожаров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лесопожарные службы потушили 69 очагов возгорания природного характера по всей территории России за сутки, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны. Общая площадь пожаров составила более 32 тысяч гектаров.

За прошедшие сутки в 26 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 69 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, — 32 804 гектара, — говорится в сообщении.

На момент полуночи 26 мая в стране были зафиксированы 58 лесных пожаров на площади около 30 тысяч гектаров, огнеборцы активно тушили возгорания. Наибольшее число очагов пришлось на Забайкальский край, где действовали 20 пожаров на 19 714 гектарах.

Ранее член-корреспондент РАН и научный руководитель Института водных проблем Виктор Данилов-Данильян сообщил, что в мире наблюдается «раскачка климата», когда рост глобальной температуры происходит на фоне усиления разброса максимумов и минимумов. По его словам, этот процесс приведет к гибели разных видов деревьев от волн жары и морозов и, как следствие, к природным пожарам.

В апреле и мае природные пожары бушевали в Иркутской области, Еврейской автономной области и Бурятии, где огонь из-за сильного ветра перекинулся на жилые кварталы в Улан-Удэ. Из-за пала сухой травы горели также десятки дачных домов в Комсомольске-на-Амуре на территории Хабаровского края.