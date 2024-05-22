Ученый предупредил об экстремальной вероятности лесных пожаров Ученый РАН: гибнущие от морозов и жары леса будут «со страшной силой гореть»

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В мире наблюдается «раскачка климата», когда рост глобальной температуры происходит на фоне усиления разброса максимумов и минимумов, рассказал NEWS.ru член-корреспондент РАН и научный руководитель Института водных проблем Виктор Данилов-Данильян. По его словам, этот процесс приведет к гибели разных видов деревьев от волн жары и морозов, и, как следствие, к природным пожарам.

Происходит так называемая раскачка климата. Когда растет средняя температура, не только увеличиваются пики жары, но и сохраняются глубокие спады — увеличивается разброс максимумов и минимумов. Это ослабляет существующие экосистемы, потому что ни звери, ни птицы, ни насекомые, ни бактерии, ни растения не любят экстремальной погоды, — отметил Данилов-Данильян.

Ученый подчеркнул, что «все любят среднюю температуру и ладно бы она просто росла, но происходит раскачка температур». В итоге, как добавил Виктор Данилов-Данильян, краткосрочный холодный период приводит к гибели теплолюбивых видов, а деревья на том же месте, для которых экстремальные морозы не представляли угрозы, начинают высыхать и гибнуть от жары в другой период. Кроме того, по его словам, из-за климатических изменений в Европейской России будет увеличиваться контрастность между лесной и степной зонами.

В результате мы имеем вымерзшие деревья старой экосистемы и засохшие деревья новой экосистемы, которые начинают со страшной силой гореть, — констатировал эксперт.

Как писал NEWS.ru, в апреле и мае природные пожары бушевали в Иркутской области, Еврейской автономной области и Бурятии, где огонь из-за сильного ветра перекинулся на жилые кварталы в Улан-Удэ. Из-за пала сухой травы горели также десятки дачных домов в Комсомольске-на-Амуре на территории Хабаровского края.