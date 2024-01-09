Управляемые бомбы, дроны, РЭБ: как Россия «открыла врата ада» для ВСУ NYT: российские управляемые бомбы уничтожают ВСУ вместе с бункерами

Фото: МО РФ

Российские военные с помощью управляемых бомб способны уничтожать даже подземные бункеры, рассказали американскому изданию The New York Times солдаты ВСУ на передовой. Что пугает украинских военных, как армии России удается сковывать ВСУ, на что жалуются украинские командиры, что за управляемые бомбы использует РФ?

Что рассказали солдаты ВСУ на передовой

Корреспонденты The New York Times побывали в подразделениях ВСУ на передовой в Запорожье. По словам украинских солдат, ВКС РФ и российские дроны наносят большой урон противнику, а применяемые Россией 500-килограммовые управляемые бомбы пробивают даже подземные бункеры.

Фото: Рособоронэкспорт УПАБ-1500Б-Э

«Они их сбрасывают по две, по две, по две, всего восемь в час. Звучит так, будто на тебя падает самолет. Как будто открылись врата ада», — рассказал NYT боец из 14-й бригады Нацгвардии Украины с позывным Кит.

Как пишет NYT, последствия ударов управляемых авиабомб заметны по всей линии фронта.

Минобороны эти данные не комментировало.

Как России удалось сковать передвижение ВСУ

Солдаты ВСУ пожаловались журналистам NYT, что вынуждены были отказаться от использования техники в непосредственной близости к передовой. Автомобили и бронетехника ВСУ, попавшие в поле зрения ВС РФ, немедленно становятся целью дронов-камикадзе. До позиций приходится идти пешком 10 километров, рассказал журналистам боец Нацгвардии с позывным Варвар.

Украинские военные рассказали журналистам, что им также приходится постоянно использовать FPV-дроны вместо артиллерии, поскольку снарядов очень мало. Однако российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) часто выводят из строя беспилотники ВСУ, прежде чем они смогут поразить цель.

Фото: МО Украины

«Мне кажется, что Россия заинтересована [в развитии] беспилотников на государственном уровне, [в то время как ВСУ полагаются на гражданских волонтеров]. Думаю, правительство должно делать больше», — заявил журналистам Кит.

Минобороны РФ эти данные не комментировало.

На что жалуются в ВСУ

Бойцы и командиры частей ВСУ и Нацгвардии, действующих в Запорожье, пожаловались журналистам, что хотя «с боевым духом все в порядке», они страдают от физического истощения. ВС РФ проводят новые атаки ежедневно, и отступившим украинским отрядам приходится сразу же идти в контратаку.

«Это похоже на пинг-понг. Там 100–200 метров территории, которые постоянно переходят из рук в руки», — рассказал нацгвардеец с позывным Планшет.

Командир разведки 117-й бригады с позывным Бандерас признался, что у ВСУ «достаточно оружия, но не хватает людей».

Фото: МО Украины

Что за управляемые бомбы использует Россия

С марта 2023 года ВКС РФ начали активно применять фугасные авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Системы УМПК, которые относительно недороги и были разработаны в краткие сроки, позволяют наносить бомбовые удары по украинским позициям с расстояния в несколько десятков километров. Это позволяет российским самолетам избегать зоны поражения систем ПВО противника.

В ходе модернизации модули УМПК удалось приспособить к использованию с ФАБ-500 (число означает массу бомбы в килограммах), ФАБ-1000 и ФАБ-1500. Последняя модификация, по оценкам экспертов, стала очень грозным оружием, поскольку мощность старых советских бомб во многих случаях превышает мощность современных крылатых и тактических ракет.

Минобороны РФ эти данные не комментировало.

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