Похожий на мину «Лепесток» предмет обнаружили в Москве РИА Новости: похожий на мину «Лепесток» предмет нашли у жилого дома в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предмет, похожий на противопехотную мину «Лепесток», обнаружили возле жилого дома на северо-востоке Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы. Там отметили, что к месту находки на улице Хачатуряна вызваны саперы.

Похожий на мину «Лепесток» предмет обнаружен возле жилого дома на улице Хачатуряна в Москве, на место вызваны саперы, — заявил источник агентства.

Ранее в Санкт-Петербурге ребенок принес из дома в детский сад муляж боевой гранаты, на место вызвали взрывотехников. Воспитатели рассказали, что игрушка была очень реалистичной и вначале ее не сразу распознали. Специалистам пришлось выяснять, что это за предмет и насколько он опасен.

До этого жительница Москвы выбросила в утилизационную коробку одного из магазинов бытовой техники будильник в форме динамита, который напугал сотрудников. Работники магазина вызвали полицию и кинологов.

Кроме того, на улице Летчика Спирина в Москве ранее нашли предмет, похожий на гранату РГД. Прохожие сразу же вызвали на место находки МЧС и сотрудников полиции. Позднее выяснилось, что предмет оказался муляжом, его обследовали с помощью служебных собак.