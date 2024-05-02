Попытка разобрать мину стоила жителю приграничного региона жизни В Белгородской области мужчина погиб при попытке разобрать мину

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Житель села Вторая Наумовка Белгородской области, где действует режим ЧС, погиб, когда пытался разобрать противопехотную мину, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью. На месте происшествия работают оперативные службы.

При попытке разобрать противопехотную мину мирный житель получил ранения, несовместимые с жизнью. Трагедия произошла в селе Вторая Наумовка Белгородского района, где в настоящий момент введен режим ЧС и жители не должны находиться. На месте происшествия работают оперативные службы, — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Белгородский глава напомнил, что любая попытка разобрать мину смертельно опасна. Он призвал местных жителей не трогать взрывоопасные предметы.

Ранее стало известно, что в подъезде жилого дома в Киеве взорвалась граната. Отмечается, что пострадали два местных жителя. На место ЧП выезжали полиция и скорая. Информации о состоянии госпитализированных нет.

Граната взорвалась в кальянной в Подмосковье в городском округе Домодедово. В результате происшествия пострадали три человека. На месте работали экстренные службы. О состоянии пострадавших неизвестно.