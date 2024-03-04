Российский беспилотник «Упырь» уничтожил в зоне СВО второй танк Abrams, поставленный ВСУ из США. Где и при каких обстоятельствах это произошло, какое российское оружие подбивает «Абрамсы», какую премию за это платят и какие характеристики у «Упыря»?
Где подбили второй Abrams в ходе СВО
3 марта стало известно об уничтожении в зоне спецоперации второго танка Abrams ВСУ. Как сообщил военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале, американская машина попала на видео подбитой на Авдеевском направлении, в районе деревни Бердычи. Ранее примерно в том же районе был подбит первый Abrams 26 февраля.
«Их, [подбитых „Абрамсов“] конечно, скорее всего уже больше», — предположил Руденко.
Как сообщили источники, вместе с танком M1A1 Abrams на передовой на Авдеевском направлении была также подбита гусеничная машина разминирования на базе Abrams.
Минобороны РФ в брифинге подтвердило уничтожение Abrams на Авдеевском направлении.
Каким оружием смогли подбить танк Abrams
Первый танк Abrams принадлежал 47-й бригаде ВСУ «Магура» и также был подбит ВС РФ в районе Бердычей. Подбили танк бойцы из 15-й омсбр. Как выяснили позже, премию получил гранатометчик с позывным «Рассвет». Он получил награду 10 млн рублей, которую обещал актер Иван Охлобыстин. Кроме того ему полагаются премии от Минобороны.
Для того чтобы уничтожить основной боевой танк США, был применен ударный дрон-камикадзе, который поразил заднюю часть башни. После этого танк добили из гранатомета. Как сообщил военкор RT Александр Яремчук, в уничтожении участвовал тот же расчет.
«Еще утром он [танк] был с РПГ „посажен на гуслю“ (была сбита гусеница). Без возможности устранить поломку и уехать из-за активных боев в районе деревни танк простоял почти весь день. Окончательное поражение было нанесено <...> бойцом с позывным Бык, который отработал тандемным кумулятивным боеприпасом. То есть это уже ТРЕТИЙ Abrams, уничтоженный этим расчетом», — пишет он в своем канале «Военкор Ярем».
Что за российский БПЛА «Упырь»
В Telegram распространилось видео финального удара по «Абрамсу», который нанес российский БПЛА «Упырь».
Впервые об этом беспилотнике стало известно весной 2023 года. По данным «Военного обозрения», разработкой занимался бизнесмен и инженер из Екатеринбурга Владимир Ткачук — к нему обратилась команда энтузиастов-фронтовиков, которые оценили перспективы использования БПЛА в бою.
«Упырь» — небольшой, облегченный, максимально удешевленный квадрокоптер стандартной конструкции. От других БПЛА его можно отличить по паре вертикальных плоских антенн. Спереди располагается камера, снизу боевая нагрузка: гранаты ПГ-7ЛВ от гранатомета РПГ-7 и ручные противотанковые РКГ-3М. Также дрон может использовать кустарные взрывные части.
Масса противотанковой кумулятивной гранаты РКГ-3М превышает 1 кг. Именно таким спаренным снарядом (который был создан в СССР еще в 1950-е годы) был уничтожен американский танк с системой активной брони BRAT.
Сколько танков Abrams осталось у ВСУ
В октябре 2023 года источники в Пентагоне подтвердили СМИ, что на Украину были доставлены все обещанные США танки Abrams. Их количество достигало 31 единицы. Длительное время командование ВСУ не пускало их в бой. Соответственно, «Абрамсов» у Киева осталось меньше 30 штук.
В распоряжении США в настоящее время несколько тысяч танков Abrams, причем новые танки не выпускались с заводов с начала 1990-х годов. По данным западных СМИ, на начало 2023 года у Соединенных Штатов было порядка 2509 единиц различных версий танка Abrams в боеготовом состоянии и еще более 3700 танков на хранении. Военный эксперт заявил Defense One, что в распоряжении Вашингтона «порядка 8000» танков Abrams, однако «значительно меньше» количество из них находятся в исправном состоянии. США активно проводят модернизацию и восстановление старых танков, которые продают союзникам за рубежом.
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