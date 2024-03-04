Что за дрон «Упырь» уничтожил танк Abrams из США, сколько их осталось у ВСУ

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Атака дроном танка Abrams в представлении ИИ

Российский беспилотник «Упырь» уничтожил в зоне СВО второй танк Abrams, поставленный ВСУ из США. Где и при каких обстоятельствах это произошло, какое российское оружие подбивает «Абрамсы», какую премию за это платят и какие характеристики у «Упыря»?

Где подбили второй Abrams в ходе СВО

3 марта стало известно об уничтожении в зоне спецоперации второго танка Abrams ВСУ. Как сообщил военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале, американская машина попала на видео подбитой на Авдеевском направлении, в районе деревни Бердычи. Ранее примерно в том же районе был подбит первый Abrams 26 февраля.

«Их, [подбитых „Абрамсов“] конечно, скорее всего уже больше», — предположил Руденко.

Как сообщили источники, вместе с танком M1A1 Abrams на передовой на Авдеевском направлении была также подбита гусеничная машина разминирования на базе Abrams.

Минобороны РФ в брифинге подтвердило уничтожение Abrams на Авдеевском направлении.

Каким оружием смогли подбить танк Abrams

Первый танк Abrams принадлежал 47-й бригаде ВСУ «Магура» и также был подбит ВС РФ в районе Бердычей. Подбили танк бойцы из 15-й омсбр. Как выяснили позже, премию получил гранатометчик с позывным «Рассвет». Он получил награду 10 млн рублей, которую обещал актер Иван Охлобыстин. Кроме того ему полагаются премии от Минобороны.



Фото: Sgt. Anthony Ford/Keystone Press Agency/Global Look Pres M1A1 Abrams

Для того чтобы уничтожить основной боевой танк США, был применен ударный дрон-камикадзе, который поразил заднюю часть башни. После этого танк добили из гранатомета. Как сообщил военкор RT Александр Яремчук, в уничтожении участвовал тот же расчет.

«Еще утром он [танк] был с РПГ „посажен на гуслю“ (была сбита гусеница). Без возможности устранить поломку и уехать из-за активных боев в районе деревни танк простоял почти весь день. Окончательное поражение было нанесено <...> бойцом с позывным Бык, который отработал тандемным кумулятивным боеприпасом. То есть это уже ТРЕТИЙ Abrams, уничтоженный этим расчетом», — пишет он в своем канале «Военкор Ярем».

Что за российский БПЛА «Упырь»

В Telegram распространилось видео финального удара по «Абрамсу», который нанес российский БПЛА «Упырь».

Впервые об этом беспилотнике стало известно весной 2023 года. По данным «Военного обозрения», разработкой занимался бизнесмен и инженер из Екатеринбурга Владимир Ткачук — к нему обратилась команда энтузиастов-фронтовиков, которые оценили перспективы использования БПЛА в бою.

«Упырь» — небольшой, облегченный, максимально удешевленный квадрокоптер стандартной конструкции. От других БПЛА его можно отличить по паре вертикальных плоских антенн. Спереди располагается камера, снизу боевая нагрузка: гранаты ПГ-7ЛВ от гранатомета РПГ-7 и ручные противотанковые РКГ-3М. Также дрон может использовать кустарные взрывные части.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС БПЛА «Упырь»

Масса противотанковой кумулятивной гранаты РКГ-3М превышает 1 кг. Именно таким спаренным снарядом (который был создан в СССР еще в 1950-е годы) был уничтожен американский танк с системой активной брони BRAT.

Сколько танков Abrams осталось у ВСУ

В октябре 2023 года источники в Пентагоне подтвердили СМИ, что на Украину были доставлены все обещанные США танки Abrams. Их количество достигало 31 единицы. Длительное время командование ВСУ не пускало их в бой. Соответственно, «Абрамсов» у Киева осталось меньше 30 штук.

В распоряжении США в настоящее время несколько тысяч танков Abrams, причем новые танки не выпускались с заводов с начала 1990-х годов. По данным западных СМИ, на начало 2023 года у Соединенных Штатов было порядка 2509 единиц различных версий танка Abrams в боеготовом состоянии и еще более 3700 танков на хранении. Военный эксперт заявил Defense One, что в распоряжении Вашингтона «порядка 8000» танков Abrams, однако «значительно меньше» количество из них находятся в исправном состоянии. США активно проводят модернизацию и восстановление старых танков, которые продают союзникам за рубежом.

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