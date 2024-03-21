Царь-бомба Шойгу: где в России производят ФАБ-3000, зачем они нужны

Фото: МО РФ

Минобороны России сообщило о запуске массового производства трехтонных авиационных бомб ФАБ-3000. Насколько она мощная, есть ли возможность установления на нее модуля планирования и коррекции (УМПК)?

Что такое ФАБ-3000

Министр обороны Сергей Шойгу провел инспекцию оборонных заводов в Нижегородской области.

«Шойгу доложили, что на предприятии многократно увеличено производство авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличено производство ФАБ-1500, а с февраля текущего года организовано массовое изготовление ФАБ-3000», — объявили в Минобороны.

Telegram-канал «Военная хроника» сообщает, что ФАБ-3000 была принята на вооружение в 1946 году, ее носителями были бомбардировщики Ту-4, Ту-16, Ту-22. Бомба используется против промышленных, городских, портовых сооружений и других типовых целей при сбросе с высот до 16 км и при скорости полета до 1200 км/час. Потенциальный радиус сплошного поражения ФАБ-3000 — 46 метров, осколочное поле при дроблении корпуса и разрушении цели — 260 метров.

Фото: МО РФ

Существует ли ФАБ-3000 с УМПК

По сообщению Avia.pro, первые упоминания о возможности применения управляемых модулей планирования и коррекции (УМПК) с тяжелыми ФАБ-3000 и ФАБ-5000 появились в апреле 2023 года. Тогда предполагалось, что планирующие трехтонные бомбы могут появиться у России не раньше 2025 года.

В сообщении Минобороны РФ нет упоминаний УМПК. Однако «Военная хроника» полагает, что «авиабомба с 1200 кг взрывчатки будет производиться под более крупный и (скорее всего) совершенный модуль планирования и коррекции».

Военный эксперт Виктор Литовкин подтвердил NEWS.ru, что на ФАБ-3000 можно уставить УМПК, а также системы самонаведения. Это позволит наносить удары с расстояния в 60–80 км. Эксперт отметил, что мощной бомбе нужны мощные цели.

«ФАБ-3000 будут наноситься удары по пунктам управления, большим складам и производственным мощностям. Цель должна быть под стать тому оружию, которое будет применяться. Ведь не стреляют из пушки по воробьям. Этой бомбой также могут наноситься удары по мостам или мощным дорожным узлам. Хотя пока наша армия по ним ударов не наносит. Видимо, считают, что они пригодятся нам в будущем, после освобождения Украины», — отметил военный обозреватель.

Фото: МО РФ

Масштабы производства ФАБ-3000 пока не раскрываются.

Какие еще бомбы активно производит Россия

Украинские СМИ и военные эксперты называют российские корректируемые авиабомбы одним из главных факторов продвижения России в Авдеевке и освобождения города. Telegram-каналы, связанные с ВСУ, утверждают, что за 2,5 суток по украинским формированиям было сброшено около 250 КАБов. Украинский военный признался, что мощность КАБ оказывает на ВСУ шоковое воздействие. Он рассказал, как попал под удары ФАБ-500 с модулями коррекции.

«КАБам все равно, из какой ты штурмовой и прошел ли ты Q-курс ССО. [500-кг бомбы] нас буквально ровняли с землей. И прямые попадания — это не вся проблема, взрыв дает сильные контузии, и каждый прилет — это десятки и сотни 300-х», — рассказал он.

В феврале 2024 года Россия развернула массовое производство на тот момент самой тяжелой планирующей бомбы — полуторатонной ФАБ-1500-М54. В начале марта об этом сообщило издание Bild. По данным американского CNN, новая бомба «изменила баланс сил на фронте»

«Украинская армия и политики визжат, что бомба ФАБ-1500 наносит серьезные разрушения. В таком случае несложно представить, на что способна бомба в два раза мощнее. Это будут смертельно умные бомбы», — объявил в разговоре с NEWS.ru Виктор Литовкин.

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