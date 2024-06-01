Военэксперт раскрыл, как Россия применит наземные FPV-дроны-камикадзе Военэксперт Литовкин: «Депеши»-камикадзе смогут уничтожить танк или опорник ВСУ

Фото: МО РФ

Военный эксперт Виктор Литовкин в разговоре с NEWS.ru допустил, что Вооруженные силы РФ будут использовать наземный FPV-дрон-камикадзе «Депеша» для уничтожения опорных пунктов, боевых систем и тяжелой техники ВСУ. Он предположил, что на БПЛА можно установить любое вооружение, например, гранатометы, взрывчатку или мины.

Предположу, что наземный FPV-дрон предназначен для поражения опорных пунктов противника, боевых систем противника, тяжелой техники и т. д. Но на эту платформу, скорее всего, можно установить любое вооружение, любое снаряжение: гранатометы, минометы, пулеметы, автоматы, мины и т. д., любую взрывчатку, — объяснил Литовкин.

Военэксперт также подчеркнул, что «Депешами»-камикадзе управляют операторы. Они смогут незаметно подогнать эти беспилотники к технике или объектам ВСУ. Литовкин также предположил, что за их движением в воздухе будут следить БПЛА-разведчики.

Но все зависит от их количества на поле боя, когда они поступят в войска, в каком количестве. Это главное, — заключил Литовкин.

Ростех сообщил, что холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в состав госкорпорации, создал первый в мире наземный FPV-дрон-камикадзе «Депеша». Также разработчики произвели роботизированный комплекс «Багги», управляемый через джойстик и планшет. Отмечается, что оба устройства способны поражать живую силу и технику противника, а также укрепления типа «зубы дракона».