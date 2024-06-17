Слуцкий: реалистичная формула мира не нуждается в «русофобских саммитах» Слуцкий: условия для завершения конфликта на Украине четко назвал Путин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Формула мирного урегулирования украинского конфликта, которую сформулировал президент России Владимир Путин, является единственной основой для переговоров, заявил в беседе с NEWS.ru глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий. По его словам, это реалистичная формула мира, которая не нуждается в утверждении на «русофобских саммитах».

Лидер ЛДПР подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский утратил свою легитимность, а единственный законный орган власти в стране, с которым можно вести переговоры, — это Верховная рада. Также депутат отметил, что РФ не признает ни в какой форме юрисдикцию Международного уголовного суда и его ордера.

Условия для завершения украинского конфликта предельно четко сформулировал Владимир Путин. Это реалистичная формула мира, которая не нуждается в утверждении на русофобских саммитах узурпатора, — сказал Слуцкий.

Он отметил, что именно на основе российской формулы нужно вести диалог. Также парламентарий подчеркнул, что если Киев, который «не является субъектом мировой политики», и Запад не поймут, что это последнее предложение с российской стороны, дальнейшие условия будут только жестче.

Ранее доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации Николай Топорнин заявлял, что власти стран Глобального Юга могут стать новыми посредниками в мирных переговорах между Россией и Украиной. Эксперт добавил, что такими государствами могут стать не только ОАЭ и Саудовская Аравия, но и азиатские государства.