Политолог назвал предполагаемых посредников в переговорах России и Украины Политолог Топорнин: Глобальный Юг может стать проводником в переговорах

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Власти стран Глобального Юга могут стать новыми посредниками в мирных переговорах между Россией и Украиной, заявил в беседе с Lenta.ru доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Он добавил, что такими государствами могут стать не только ОАЭ и Саудовская Аравия, но и азиатские государства.

Они тоже готовы предложить свои услуги, хотя понятно, что такой конфликт никто так просто не разрешит. В целом эта конференция проводилась для того, чтобы заручиться поддержкой большего числа союзников для Украины, чтобы, как сказал Зеленский, на второй конференции прийти к каким-то практическим решениям, — указал политолог.

Топорин также предупредил, что посредники могут проявить себя тогда, когда стороны готовы начать шаги к миру. Однако пока у Москвы и Киева противоположные мнения в отношении сложившейся между государствами ситуации.

Глава МИД королевства Файсал бин Аль Сауд ранее заявил, что сторонам придется пойти на «тяжелые компромиссы» для достижения мира. Руководитель внешнеполитического ведомства также добавил, что без участия Москвы невозможно разрешить проблему.