Американцы хотят превратить Грузию в новую Украину: как США гнобят Тбилиси

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США ввели визовые ограничения против десятков граждан Грузии после принятия закона об иноагентах, из-за которого в стране вспыхнули беспорядки. Генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе заявил, что санкции его не пугают, «когда речь идет о родине». При этом в Тбилиси не намерены отказываться от идеи вступить в Евросоюз и НАТО. Станет ли закон об иноагентах поводом для проведения в Грузии Майдана по примеру Украины, чтобы превратить ее в вассала США, — в материале NEWS.ru.

Зачем США ввели санкции против Грузии

Каладзе назвал несерьезными санкции, принятые в США, пишут местные СМИ. Таким образом он отреагировал на заявление госдепа о том, что Соединенные Штаты Америки вводят визовые ограничения против грузинских депутатов, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц, которые, по мнению американских официальных лиц, причастны к нарушениям прав человека и одобрили закон «О прозрачности иностранного влияния».

«Все это несерьезно. Для кого-то запрет на поездки куда-нибудь представляет проблему. Для меня это не имеет особой важности, когда речь идет о родине», — заявил Каладзе.

Официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер уточнил, что под действие ограничений подпадут 20–30 человек. Им будет запрещен въезд на территорию США. При этом Миллер заверил, что Вашингтон не диктует Грузии, какие принимать законы, но имеет право вводить санкции против официальных лиц страны.

«Грузия может принимать решения, как двигаться дальше, мы принимаем свои решения. Мы не позволим людям приезжать в США», — уточнил Миллер, добавив, что Вашингтон пересмотрит вопрос оказания финансовой помощи Грузии.

Миллер также заявил, что «вдохновение» для принятия закона «О прозрачности иностранного влияния» пришло в Грузию из России. Он добавил, что действия властей являются попыткой сломить демократические устремления граждан страны.

Лидер грузинской партии «Справедливость» Игорь Гиоргадзе в беседе с NEWS.ru рассказал, что одобренный в Грузии закон не был создан по образу и подобию российского. В нем лишь прописано, что иностранные НКО должны работать прозрачно в стране. При этом, уточнил Гиоргадзе, в Грузии нет ни одной некоммерческой организации, финансируемой, например, Китаем, Россией, Индией или ОАЭ. Есть только НКО, которые поддерживает Запад.

Фото: Константин Волков/NEWS.ru Принятие закона об иноагентах проходило на фоне массовых уличных протестов в Тбилиси

«Грузинская власть попыталась показать свое мнение, но хозяином — глобальным Западом во главе с США — такое не разрешено. Однако ни один противник принятия закона — ни госдеп, ни Евросоюз, ни Европарламент — не сослался на конкретный пункт в нем, что именно там недемократично», — отметил Гиоргадзе.

Организуют ли США в Грузии новый Майдан?

Политолог Алексей Мартынов сообщил в разговоре с NEWS.ru, что в США давно действует аналогичный закон об иностранных агентах. По его словам, американцы могут попытаться провести в Тбилиси госпереворот по украинскому сценарию.

«Предполагаю, что попытка реализовать „площадной“ переворот будет предпринята в ближайшее время. Скорее всего, осенью, когда там будут проходить выборы. США хотелось бы сыграть на территориальных претензиях Грузии к Южной Осетии и Абхазии. Но эти мечты „украинизировать“ Грузию остаются мечтами Вашингтона. У политического руководства в Тбилиси и грузинского народа хватает ума не вовлекаться в эти ненужные провокационные действия. Хотя вероятность переворота, к сожалению, остается», — пояснил политолог.

Гиоргадзе, наоборот, считает, что сегодня никаких предпосылок для Майдана, как это было на Украине, в Грузии нет. Это прежде всего связано с тем, что конфликтующие стороны придерживаются одного вектора развития страны — вступления в ЕС и НАТО.

«Грузия — вассал США с тех пор, как рухнул СССР. Мой политический конфликт с бывшим президентом Эдуардом Шеварднадзе как раз был из-за этого. Он говорил, что Грузия должна стать „вторым Израилем“ в Закавказье для США, я же предлагал, чтобы наша страна стала „Швейцарией“ для всех. Конфликт вокруг нового закона — это не борьба идей, не борьба пророссийских и прозападных политиков, это борьба за власть внутри страны, за то, кому достанется больше мест в руководстве», — сказал Гиоргадзе.

Политик также отметил, что партия «Грузинская мечта» не антизападная, у нее есть мечта — вступить в ЕС. Нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили, по его словам, выступая против закона, также борется за свое место у власти.

Фото: Константин Волков/NEWS.ru Грузинский парламент пытался принять законопроект об иноагентах еще в марте 2023 года

«Ни для кого не секрет, что Зурабишвили — гражданка Франции. Она выросла не в Грузии и с психологической точки зрения не грузинка. Ее сопротивление закону — борьба за власть. Она хочет накануне своей отставки — ее никто второй раз не выберет — заручиться поддержкой Запада. Зурабишвили нужно обеспечить себе место в какой-то из европейских структур», — объяснил Гиоргадзе.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила в разговоре с NEWS.ru, что США хотят превратить Грузию в подобие «раздавленной и зависимой» Украины. Она подчеркнула, что Вашингтон пытается раскачивать протестные настроения на территории республики, финансируя их и координируя. По словам сенатора, желание Тбилиси реализовывать национальную политику раздражает Запад.

Как принимали грузинский закон об иноагентах

Парламент Грузии принял в мае закон «О прозрачности иностранного влияния». Зурабишвили наложила на него вето, однако 3 июня спикер парламента Шалва Папуашвили объявил, что подписал документ. Теперь Минюст страны в течение двух месяцев создаст электронный портал, на котором должны регистрироваться и декларировать свои финансы все организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа. Тем, кто будет уклоняться от регистрации в качестве иноагента или от подачи декларации, грозит штраф в размере до 25 тыс. лари (порядка $8,9 тыс.).

Принятие закона проходило на фоне массовых уличных протестов, а также угроз введения санкций со стороны США и Евросоюза. Именно они, считает Мартынов, были генеральной репетицией госпереворота.

«Надеюсь, что Грузии хватит внутреннего иммунитета, чтобы противостоять этому. Если для внешних недоброжелателей это была тренировка переворота, то для властей проходил экзамен на суверенность. По крайней мере, на этом этапе они сумели не сломаться», — указал политолог.

Грузинский парламент пытался принять законопроект об иноагентах еще в марте 2023 года. Тогда тоже вспыхнули протесты, из-за чего документ отложили.

В скором времени депутаты будут рассматривать новый пакет законопроектов — «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних». Его раскритиковали в западных странах, в том числе в США. Инициатива, в частности, предполагает запрет на регистрацию однополых браков и ЛГБТ-пропаганду (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в образовательных учреждениях, рекламе и СМИ.

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