Запад сдает Украину? Какими будут условия мирного договора с Россией

Фото: president.gov.ua

Издание Newsweek со ссылкой на доклад некоммерческой организации «Международная кризисная группа» написало, что Украине рано или поздно придется согласиться на переговоры с Россией. По мнению авторов статьи, у Киева и его партнеров скоро не будет другого выбора. Действительно ли Запад готовит Украину к капитуляции, какие условия ей выдвигает РФ и как закончится спецоперация — в материале NEWS.ru.

Что пишут СМИ о переговорах РФ и Украины

Журналисты пишут, что ВСУ оказались в тяжелом положении на фронте из-за нехватки боеприпасов, а российские войска активно наступают в Харьковской области. Как отмечается в статье, Запад не может гарантировать Украине свою поддержку.

«Если Украина и ее сторонники не предпримут быстрых действий для решения проблем, у Киева, возможно, не останется другого выбора, кроме как заключить сделку на условиях России», — считают авторы материала.

По их оценке, соглашение с РФ «дорого обойдется Украине и европейской безопасности». В статье цитируют эксперта «Международной кризисной группы» Алиссу де Карбоннель. «Партнеры Киева слишком долго придерживались „магических представлений“, что смогут склонить Кремль к переговорам на своих условиях благодаря успехам на поле боя», — пояснила она в докладе.

Фото: МО Украины

Член Совета Федерации Дмитрий Рогозин в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что не стоит недооценивать запас вооружения и боеприпасов у ВСУ.

«Боеприпасов у Украины — как у пьяного махорки. ВСУ стали меньше их применять не из-за дефицита снарядов, а из-за массового использования ударных дронов. БПЛА превратились в высокоточные барражирующие боеприпасы. Украина проиграет не потому, что ей чего-то не хватает и чего-то недодают, а потому что Киев развязал конфликт по чужой команде, выступая в качестве марионетки Запада», — считает Рогозин.

Он назвал бойцов ВСУ наемниками НАТО и предателями славянского мира. Как добавил член Совфеда, правда не на их стороне.

Что говорит Зеленский о переговорах с РФ

В июне в Швейцарии состоится саммит, на котором обсудят волнующие Киев вопросы. В нем примут участие представители 160 стран, но россиян среди них нет. По словам президента Украины Владимира Зеленского, после саммита он планирует передать через посредников РФ наработки по своей «формуле мира».

На саммите будут обсуждаться три пункта этого документа: ядерная и продовольственная безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех» и возвращение вывезенных в Россию украинских детей. Зеленский подчеркивал, что все перечисленные положения должны быть детально проработаны и направлены представителям РФ. По словам главы Украины, после этого Киев «посмотрит, как их будут выполнять».

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Зеленский надеется, что в будущем будут реализованы и другие пункты «формулы мира»: восстановление территориальной целостности страны и мирового порядка, вывод российских войск и прекращение боевых действий, энергетическая безопасность, фиксация окончания конфликта и так далее.

Политтехнолог Марат Баширов считает предложения президента Украины нежизнеспособными. Эксперт назвал основной целью Киева — собрать на саммите «спонсоров», которые помогут ВСУ финансами и поставят оружие.

«Мнение самого Зеленского никого не интересует — ни Москву, ни Вашингтон, ни Берлин, ни Пекин. Он нелегитимен. Это то же самое, как если бы любой человек из Вьетнама сейчас высказывался о политике Китая», — предположил собеседник NEWS.ru.

Что Путин говорил о переговорах с Украиной

РФ не раз отказывалась вести переговоры на основе предложений Зеленского. В мае 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что «формула мира» основана на «хотелках», а не на реальной ситуации. По его мнению, на саммите в Швейцарии Киев и его партнеры намерены собрать «массовку из стран» и объявить принятые резолюции коллективным решением. После этого Москве предъявят ультиматум, который она не примет, подчеркивал президент.

28 мая Путин напомнил, что РФ согласна на конструктивный диалог и именно украинское правительство отказалось от любых контактов. «Я с удивлением смотрю на какие-то телодвижения со стороны наших западных „дружков“ и партнеров, которые говорят, что Россия отказывается от переговоров. Тысячу раз сказал, у них как будто ушей нет: мы не отказываемся, украинская сторона отказалась публично», — сказал он в ходе своего визита в Ташкент.

Фото: Kremlin.ru Владимир Путин

По словам Путина, Киев «выбросил в помойку» договоренности, достигнутые в Стамбуле в марте 2022 года. Как напомнил глава РФ, сейчас возникает вопрос о легитимности представителей Украины, так как президентские полномочия Зеленского истекли 20 мая.

Сенатор Дмитрий Рогозин сомневается, что Москва станет вести диалог с нынешним украинским лидером. «Зеленский для нас никто, и звать его никак. Он нелегитимен как президент. Для нас это самозванец и военный преступник. Пусть свою писанину отправляет в ООН или „Спортлото“», — считает политик.

По мнению украинского политолога Владимира Скачко, на саммите в Швейцарии часть стран могут подтвердить легитимность Зеленского.

«Он, будучи полностью просроченным на Украине, выступит там как глава государства. Но Путин уже высказался по этому поводу предельно просто: всеми признаками легитимности обладает Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук», — напомнил эксперт.

Какие условия выдвигает Россия Украине

Члены делегаций РФ и Украины выработали на очных переговорах в Стамбуле 29 марта 2022 года предварительные условия мирного урегулирования конфликта. В мае того же года Киев заявил, что выходит из переговорного процесса.

В марте 2024-го газета The Wall Street Journal впервые раскрыла подробности 17-страничного соглашения. В документе шла речь о запрете поставок иностранного оружия Киеву, сокращении численности ВСУ, отказе Украины от вступления в военные альянсы, прекращении международных договоров, несовместимых с нейтральным статусом этой страны. Согласно соглашению, Крым останется в составе России, и русский язык будет использоваться в украинском правительстве и судах.

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле

Издание Welt писало, что сторонам удалось договориться по большинству пунктов. Однако позднее РФ озвучила новые условия — признание русского вторым официальным языком на Украине, снятие взаимных санкций и прекращение исков в международных судах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опубликованный в WSJ вариант соглашения устаревшим. Он напомнил, что с 2022 года ситуация изменилась. «В целом да, действительно был согласованный текст. Но мы не хотели бы его публиковать. Переговорный процесс был прекращен по решению украинской стороны по команде, полученной из Великобритании», — сказал Песков.

Может ли Запад склонить Украину к переговорам с РФ

Обозреватель американского журнала Responsible Statecraft Бранко Марчетич в новом материале допустил, что Киеву и его партнерам придется смириться с потерей территорий ради мира на Украине. Автор напомнил об отказе от соглашения с Россией в 2022 году. По его словам, результаты этого решения оказались катастрофическими.

«Какой бы ужасной не казалась эта перспектива, США и их партнеры, включая украинское руководство, должны срочно воспользоваться этой возможностью», — отметил Марчетич.

Журналисты издания Advance считают, что Западу придется решить судьбу Украины из-за продвижения российских войск. По их оценке, у партнеров Киева не осталось оружия, которое могло бы дать ВСУ надежду на победу в конфликте. Авторы издания считают, что теперь им предстоит решить: безрезультатно продолжать поддержку Украины или заставить правительство страны пойти на диалог с РФ.

29 мая пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американское правительство пока не подтвердило участие президента США Джо Байдена в швейцарской встрече. «Американская сторона будет присутствовать на саммите, в том числе предстоящем», — добавила она во время брифинга. З

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев напомнил, что Запад несколько раз менял повестку швейцарского саммита. По его мнению, партнеры Киева прекрасно понимают несостоятельность «формулы мира» Зеленского.

«Он требует, чтобы Россия вышла на границы 1991 года, потом выплачивала репарации. Естественно, эти условия не принимаются Москвой. Все понимают, что это недостижимо, поэтому обсуждаться будут только условия России. Именно поэтому еще до того, как состоялся саммит в Швейцарии, на Западе говорят, что осенью может пройти другое мероприятие, в котором будут участвовать и РФ, и Украина. И вот там действительно будет обсуждаться прекращение конфликта», — считает политик.

Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Киев, 2024 год

Чем еще может закончиться конфликт РФ и Украины

В Киеве нарастают упаднические настроения, заметил в разговоре с NEWS.ru житель украинской столицы, пожелавший остаться анонимным. По его наблюдениям, у людей усиливается ощущение, что поражение ВСУ — лишь вопрос времени.

«У нас тут 1937 год. Лучше молчать, чем говорить. Я лично чувствую себя как между молотом и наковальней: с одной стороны линия фронта, с другой — Зеленский со своим репрессивным аппаратом», — поделился собеседник.

Рогозин полагает, что конфликт завершится не на переговорах, а в зоне СВО. «Россия додавит противника на поле боя. Капитуляция Киева и развал Украины неизбежны. Сохранить это заштопанное во всех местах лоскутное одеяло не удастся даже искусным брюссельским мастерам гобеленов. Украинский гобелен стыдливо прикрывает гоблина в вышиванке — примитивного дебильного скачущего нациста. Таким не под силу терпеливое государственное строительство», — заключил сенатор.

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