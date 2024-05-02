Парламент Грузии ввел красный уровень безопасности из-за протестов Парламент Грузии: красный уровень безопасности введен на фоне атак протестующих

Фото: Андрей Кузнецов/NEWS.ru

Красный режим безопасности введен на фоне неоднократных попыток протестующих прорваться в парламент Грузии в Тбилиси, говорится в заявлении правительственного аппарата. По их информации, мера необходима для сохранения жизни и здоровья людей, находящихся во дворце.

Исходя из нападений на дворец парламента Грузии, что создает опасность жизни и здоровью людей, находящихся во дворце парламента, с 1 мая текущего года с 23:00 (22:00 мск) во дворце парламента объявлен красный уровень безопасности, — говорится в сообщении.

Введенная мера означает, что все сотрудники, находящиеся в парламенте, должны покинуть здание. Исключением являются те лица, чье присутствие является необходимым по решению главы аппарата.