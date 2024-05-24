НАТО накроет Украину куполом ПВО? Есть ли угроза для РФ, чем ответит армия

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

22 мая представитель МИД Польши Павел Вронский заявил, что Варшава рассматривает возможность использования своих средств ПВО, чтобы сбивать российские ракеты над Украиной. При этом в ведомстве подчеркнули, что речь не идет о передаче таких систем Киеву. В то же время Германия призывает ЕС предоставить украинским войскам комплексы противовоздушной обороны. В Берлине утверждают, что 12 государств уже откликнулись на это предложение. Как страны Запада намерены защищать небо над Украиной, несут ли их действия угрозу РФ и как отреагирует Москва — в материале NEWS.ru.

Как в Польше намерены защищать небо над Украиной

Вронский сообщил, что для защиты воздушного пространства у границы с Украиной могут быть использованы системы ПВО польской армии. Пока никаких конкретных решений не принято, подчеркнул представитель ведомства.

«Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точки зрения, но никаких решений по этому делу нет», — сказал Вронский.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Польская система ПВО VSHORAD

Вронский добавил, что идея сбивать российские ракеты с польской территории исходит от Киева. Сейчас эксперты по международному праву и технические специалисты оценивают инициативу. Спикер ведомства уточнил, что ее обсуждение началось после инцидента, который произошел 24 марта. Тогда в воздушное пространство Польши залетела ракета и покинула его через 39 секунд.

Варшава обвинила в запуске снаряда Москву. Посол РФ в республике Сергей Андреев был вызван в Министерство иностранных дел, но отклонил приглашение. Он заявил, что доказательства причастности российских войск к инциденту отсутствуют.

Варшава руководствуется собственными корыстными интересами, сказал в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его мнению, польские власти нацелены не на укрепление обороны Украины, а на получение выгоды от международных объединений.

«Варшава стремится получить побольше денег от НАТО, а если удастся, то и от ЕС, тем более что в политическом плане ЕС давно „лег“ под Североатлантический альянс. Ради этого Польша даже готова сама пострадать. Поэтому сейчас она старательно нарывается на ответную реакцию России», — полагает он.

В каком состоянии находится ПВО Украины

13 мая газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на статистику командования ВВС Украины, что эффективность системы противовоздушной обороны страны снижается. По данным СМИ, Киев перехватывает все меньше российских ракет. За последние шесть месяцев ВСУ сбивали в среднем 46% боеприпасов, тогда как за предыдущие полгода — 73%. Издание отметило, что в апреле этот показатель снизился до 30%.

Фото: IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press

Киев неоднократно призывал западных партнеров помочь в укреплении ПВО. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба 17 апреля сказал, что экономика страны будет полностью разрушена, если ВСУ не получат новые комплексы противовоздушной обороны. Он также попросил союзников предоставить такие системы в аренду, но никто из них не ответил согласием.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в апреле, что вопрос о передаче систем ПВО Киеву нужно решать в срочном порядке. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал европейские государства «достать со складов» ЗРК Patriot, чтобы отправить их Украине. По его словам, без дополнительных средств обороны энергетическую систему страны уничтожат.

Первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев отметил, что украинский президент Владимир Зеленский во время поездок в страны НАТО напрямую просил Альянс закрыть небо над страной.

«Это говорит о спланированности действий коллективного Запада и Украины. При всей готовности России к ответным мерам я считаю, что западные страны пытаются создать очередной прецедент для поставок новых типов вооружения. Речь идет о системах ПВО „Железный купол“, ЗРК Patriot и, возможно, о тактических истребителях», — сказал он NEWS.ru.

По словам военного эксперта полковника в отставке Анатолия Матвийчука, даже если Украина получит необходимые системы ПВО, это не защитит ее от ударов ВС РФ. «Украина — это не Израиль, у нее огромнейшая территория. Чтобы полностью закрыть ее воздушное пространство, всем странам ЕС и НАТО пришлось бы перебросить все свои силы и средства, а потом день и ночь сторожить, чтобы Россия не летала и не стреляла», — объяснил он.

Как Европа может защитить небо Украины

Идея применения систем ПВО с территории стран НАТО для защиты Украины звучала и раньше. 12 мая ее высказал немецкий депутат Родерих Кизеветтер. Представитель «Зеленых» Агнешка Бруггер предложила расположить комплексы на границах некоторых европейских государств. По ее словам, они могли бы защитить и западные регионы Украины. Фракция Социал-демократической партии Германии в бундестаге раскритиковала инициативу, назвав ее безответственной и чрезвычайно опасной.

Фото: IMAGO/Global Look Press «Патриот»

«Стремление защитить воздушное пространство Украины посредством развертывания НАТО означает отказ от принципа, согласно которому мы не хотим активно вмешиваться», — сказал глава фракции Рольф Мютцених.

В апреле ФРГ запустила программу «Немедленные действия по противовоздушной обороне» для Украины (IAAD). Берлин призвал сформировать коалицию, которая поставит Киеву ПВО Patriot, Iris-T, Skynex и зенитные самоходные установки Gepard. Канцлер Олаф Шольц сказал, что ЕС планирует передать Украине семь систем Patriot, включая одну обещанную Германией. Всего страна передала три таких комплекса.

Позже германское Минобороны сообщило о желании еще 12 стран присоединиться к IAAD. Ведомство заявило, что Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада окажут финансовую помощь. США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Литва поддержат проект деньгами и ракетами. В Латвии пока не определились с форматом содействия, сказали в Минобороны ФРГ.

Однако 23 мая газета Politico написала со ссылкой на источники, что план провалился. По версии издания, партнеры не хотят передавать Киеву комплексы Patriot из-за их дороговизны. Каждый стоит около миллиарда долларов, а ракета-перехватчик — несколько миллионов.

По словам Матвийчука, в этой позиции западных партнеров Германии нет ничего удивительного. «Во-первых, в каждом европейском государстве понимают, что это очень дорого. Во-вторых, те средства, которые у них есть, нужны им самим. Дружба дружбой, а небо надо прикрыть. Страны Европы, слушая риторику Германии и Польши, могут аплодировать, но они не спешат открывать свои арсеналы для Украины», — подчеркнул полковник в отставке.

Как Россия ответит на провокации Запада

Предлагая нейтрализовать ракеты России с территории стран НАТО, Польша пытается потеснить Германию и выйти на лидерские позиции в Европе, полагает Матвийчук. Однако если Варшава решит действовать такими методами, то ей придется признать свое активное участие в украинском конфликте, заметил эксперт.

«Польская армия будет физически воздействовать на вооружение российских вооруженных сил. В таком случае РФ может в ответ бить по пусковым установкам, которые находятся на территории Польши», — высказал мнение Матвийчук.

Фото: МО РФ

Эксперт считает, что тактика поляков будет неэффективной. По его словам, у ВС РФ достаточное количество боеприпасов, способных прорвать систему противовоздушной и противоракетной обороны. Кроме того, войска располагают средствами, которые могут наносить удары, не находясь в зоне боевых действий.

Бондарев придерживается такой же точки зрения. «Западу придется столкнуться с передовыми российскими средствами противодействия, а также с обновленным вооружением, которыми будет отражена и разрушена любая агрессия. Россия продолжит выполнение поставленных целей и задач в рамках СВО на Украине», — отметил он.

Вассерман подчеркнул, что огонь по объектам и средствам поражения РФ, откуда бы он ни шел, будет «актом войны». По словам депутата, в десятках международных соглашений прописаны понятия агрессии и защиты от нее. Парламентарий подчеркнул, что Россия проводит СВО, чтобы обезопасить свою территорию. Те, кто помешает этой операции, станут законными целями для российских войск, высказал мнение Вассерман.

«Мы вправе ответить всеми доступными средствами и способами. РФ получит неоспоримое право нанести удары по местам запуска на территории этих стран. Оно распространяется и на удары по тем, кто отдает распоряжение о таких запусках», — предположил парламентарий.

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