Лавров дал характеристику законопроекту об иноагентах в Грузии Лавров назвал законопроект об иноагентах в Грузии мягчайшим

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал мягчайшим закон об иноагентах в Грузии. В интервью KP.RU, «Спутник» и «Говорит Москва» он отметил, что в США, Франции и ряде других стран Евросоюза существуют законы со штрафами и уголовной ответственностью за нарушение закона об иноагентах, особенно если на полученные деньги «делается что-то не то».

В Грузии сейчас демонстрации превратили [президента Грузии] Саломе Зурабишвили в борца за свободу слова, хотя закон мягчайший, — сказал дипломат.

Ранее грузинская оппозиция на митинге у здания парламента в Тбилиси выдвинула властям ультиматум. Поэт Рати Амаглобели со сцены заявил, что у властей есть один час на то, чтобы отозвать этот законопроект и «вернуться в конституционное пространство».

Вечером 16 апреля спецназ МВД Грузии приступил к разгону митингующих против закона об иноагентах у служебного входа в парламент, силовики применили слезоточивый газ. У парламента, как уточнялось, собрались лидеры оппозиции, в частности депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее высказал мнение, что любая суверенная страна, в которой народ имеет право самостоятельно определять свое будущее, обязана принять закон об иностранных агентах. Он отметил, что выступающие против принятия этого закона люди действуют в интересах другого государства.