Армянский епископ Галстанян хочет свергнуть Пашиняна. Кто за ним стоит?

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Архиепископ Тавушской епархии Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян на акции протеста в центре города

В Армении 27 мая возобновились демонстрации против действующей власти. Оппозиция требует отставки премьера Никола Пашиняна, на его должность претендует лидер протестов архиепископ Баграт Галстанян. Эксперты допускают, что он может потеснить нынешнего главу правительства, и обращают внимание на его популярность у народа. Что известно о Баграте Галстаняне, почему именно он возглавил протестные акции и может ли его приход к власти отразиться на отношениях с Россией — в материале NEWS.ru.

Что известно о протестах в Армении

Протесты в нескольких городах Армении вспыхнули с новой силой утром 27 мая. Их возглавил предводитель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) и лидер движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян. Он и его сторонники потребовали отставки главы правительства Никола Пашиняна. Оппозиция предложила кандидатуру архиепископа на этот пост.

Митинги в Армении идут с апреля. Поводом для них стали договоренности Еревана и Баку о делимитации границы в Тавушской области. В рамках соглашений армянские власти согласились передать Азербайджану четыре села, которые контролировали с 1990-х годов. «Тавуш во имя родины» обвинило Пашиняна в сдаче земель и заявило об отсутствии у него легитимности.

Фото: Gevorg Ghazaryan/Xinhua/Global Look Press

В понедельник сторонники оппозиции перекрыли дороги в разных частях страны, в том числе межгосударственную трассу в Иран на участке города Аштарак. Полиция Армении сообщила о задержании 273 участников беспорядков. Однако депутат фракции «Армения» Гарник Даниелян утверждает, что число задержанных уже превысило 300 человек. Среди них — депутаты Артур Саргсян («Возрождающаяся Армения»), Ашот Симонян («Дашнакцутюн»), сын экс-главы Генштаба Игорь Хатуров, певцы Арсен Григорян, Давид Амалян, врач Геворг Тамамян.

Председатель Международного центра человеческого развития и экс-советник президента Армении по особым поручениям Теван Погосян в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что протесты будут продолжаться, пока правительство не осознает масштабы недовольства населения.

«Через статистические опросы мы узнали, что уже вплоть до 90% народа не поддерживает нынешнюю политику исполнительной власти. Люди начинают высказываться. Когда власти поймут, что ситуация в стране поменялась, тогда, возможно, начнутся какие-то процессы», — пояснил он.

Фото: primeminister.am Никол Пашинян

Кто такой Баграт Галстанян

Лидер протестного движения Баграт Галстанян родился 20 мая 1971 года в Гюмри (тогда — Ленинакан). Он получил образование в Ереване, где с отличием окончил Духовную семинарию Геворгян. В 1994 году Галстанян получил сан диакона, а годом позже — иеромонаха. В конце 1990-х священнослужитель обучался в Университете Лидса и Колледже Воскресения в британском Мерфилде, одновременно был пастором при армянской церкви Святой Троицы в Манчестере.

В начале 2000-х он вернулся в Армению и возглавил Севанскую семинарию Вазгенян. В 2002 году Галстанян защитил докторскую диссертацию. Еще через год его избрали главой Армянской епархии Канады, где будущий архиепископ получил гражданство и защитил еще одну диссертацию в Университете Конкордия. В 2013 году Галстанян вновь приехал на родину, став директором Управления по церковным концептуальным вопросам католикосата. В 2015 году назначен главой Тавушской епархии, в 2017-м — членом Высшего духовного совета ААЦ. В 2023 году его рукоположили в сан архиепископа.

После того как 26 мая оппозиция предложила его кандидатуру на пост премьера, владыка пообещал решить вопрос со своим двойным гражданством. Согласно законодательству Армении, лицам, имеющим два паспорта, запрещено занимать должность главы правительства. Галстанян также обратился к предстоятелю ААЦ с просьбой приостановить его службу. Он объяснил это участием в акциях и «обязательствами», которые взял на себя в движении «Тавуш во имя родины».

«Это личное решение. Я готов возложить эту жертву на алтарь священной Родины. Моя служба выше любой должности, но это жертва, без которой ничего не может измениться в нашей жизни», — заявил Галстанян во время протеста.

То, что именно архиепископ возглавил протесты, Теван Погосян называет естественным процессом. Он напомнил, что Галстанян — духовный лидер региона, села в котором перешли к Азербайджану. «Можно сказать, что это было его обязанностью — выслушать и поддержать свой народ. Когда стало понятно, что никто больше не выступит против, владыка Баграт возглавил это движение. Если бы это сделал другой человек, возможно, он бы стал лидером», — полагает бывший советник главы Армении.

По словам эксперта, в свое время представители нынешней правящей верхушки Армении даже предлагали владыке стать депутатом парламента.

«К нему всегда относились с уважением, он всегда был с народом. Несколько лет назад, когда у нас в стране были протесты, он, будучи духовным предводителем своего региона, вместе с Николом Пашиняном, вместе со мной и другими оппозиционными депутатами стоял между полицией и народом. Сейчас власть его воспринимает как оппонента и пытается оболгать, а до этого сама предлагала, чтобы он к ней присоединился», — подчеркнул Погосян.

Фото: Александр Патрин/ТАСС Лидер оппозиционного движения архиепископ Баграт Галстанян во время акции протеста

Пойдет ли Пашинян на переговоры

Галстанян заявил, что хочет встретиться с Пашиняном, но тот «боится» говорить с ним лично. При этом премьер сейчас не находится в Ереване. Накануне замглавы аппарата правительства Армении Тарон Чахоян сообщил, что политик отправился на север Армении, где произошли крупные наводнения.

На фоне предыдущих митингов Пашинян говорил, что ААЦ с давних времен является «агентом влияния». Он пообещал «решить вопрос» с церковью за два-три месяца. Секретарь фракции правящей партии «Гражданский договор» Артур Ованнисян допустил, что собственность ААЦ могут изъять «для нужд государства». «У церкви есть ряд привилегий, есть территории, которые не используются. Они могут быть полезны государству. Церковь должна сотрудничать с государством и выйти из тени», — сказал он.

Оппозиция утверждает, что армянские власти перешли к жестким мерам для разгона демонстраций. 27 мая Галстанян заявил, что в Сисиане правоохранители применили против участников слезоточивый газ. Тем не менее, подчеркнул архиепископ, протестующие намерены продолжать акции.

Погосян считает маловероятным, что власть пойдет на переговоры с участниками протестов. Об этом свидетельствует ее реакция на нынешние события, подчеркивает он. «Власти говорят, что они демократичны. Но при этом силовые структуры пошли на подавление протестов. Когда люди реализуют свое право высказаться, их избивают и задерживают. Руководство будет идти на дальнейшее обострение вместо того, чтобы выбрать демократичный путь — сесть за стол переговоров и подать в отставку», — сказал собеседник.

Фото: primeminister.am Никол Пашинян

Кто поддерживает Галстаняна

Оппозиция еще в начале мая угрожала начать процедуру импичмента Пашиняна, рейтинг доверия к которому достиг исторического минимума. Галстанян пообещал обсудить этот вопрос со всеми тремя парламентскими фракциями. По действующему законодательству именно они выдвигают кандидатуру премьера, после чего по ней голосуют депутаты.

Партия Пашиняна «Гражданский договор» 21 мая исключила возможность проведения внеочередных выборов. Депутат парламентской фракции Ваагн Алексанян сообщил, что сторонники премьера «с юмором» относятся к заявлениям об импичменте. «Очевидно, что они не могут начать этот процесс, а если и начнут, однозначно он провалится», — сказал он. Тогда же парламентарий добавил, что движение «Тавуш во имя родины» на самом деле действует в интересах экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Последний неоднократно выступал против курса Пашиняна, в том числе из-за событий в Карабахе.

Один из сторонников оппозиции, профессор Ереванского госуниверситета Гурген Меликян, заявил, что Галстаняна поддерживают представители политических партий, госструктур, научных и культурных кругов, а также бизнесмены и юристы.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян объяснил в разговоре с NEWS.ru, что Армении сейчас нужен лидер специфического типа — «временщик», который перезагрузит власть и уйдет. «Именно поэтому архиепископа Баграта сейчас называют лидером. Он не собирается править страной. Его задача — просто провести досрочные выборы, а дальше все зависит от решения народа», — считает он.

Теван Погосян полагает, что власть Пашиняна оказалась под реальной угрозой. При этом лучшим вариантом для республики, по его мнению, были бы не выборы, а назначение временного правительства. «У нас сейчас кризис во всех сферах — образовательной, социальной, сфере безопасности. Необходимо сначала решить все эти моменты, а уже потом идти на досрочные выборы», — уверен он.

Фото: George Panagakis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Как изменятся отношения Армении с Россией

Одной из характерных черт политики Пашиняна стали попытки отойти от тесного сотрудничества с Россией. В сентябре 2023 года он заявил, что РФ из-за украинского конфликта больше не может быть гарантом безопасности Армении. В феврале 2024-го политик призвал сменить концепцию развития армии. Для этого, подчеркивал глава кабмина, Еревану не стоит наращивать военные связи с Москвой.

Может ли Баграт Галстанян заручиться поддержкой России и изменится ли курс Армении, если Пашинян уйдет с поста?

«Архиепископ будет исходить из интересов Армении. Если среди них есть сотрудничество с Россией, то не сотрудничать будет глупо. Но то, что сейчас у нас с Россией натянутые отношения, нужно как-то выправлять», — считает Погосян.

Мирзаян не исключает, что в случае отставки Пашиняна ситуация в отношениях Армении и России может как измениться в лучшую сторону, так и остаться прежней. Однако второй сценарий, полагает эксперт, не так вероятен.

«Большинство потенциальных лидеров, которые могут прийти к власти, готовы начать перезагрузку отношений с Россией в позитивном ключе. Баграт все же фигура временная, он просто не успеет этим заняться. Хотя, безусловно, некоторые политики имеют связи с Западом и действуют в его интересах, так что есть небольшая вероятность, что ситуация в отношениях с Россией не улучшится», — пояснил он.

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