В Ереване тысячи протестующих потребовали отставки Пашиняна

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Никол Пашинян

Тысячи митингующих, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, дошли до его резиденции в Ереване, передает РИА Новости. Уточняется, что здание оцепила полиция.

При этом в аппарате главы кабмина заявили, что министр сейчас в отъезде. Как пояснил заместитель руководителя аппарата Тарон Чахоян, Пашинян с утра находится в зоне наводнения на севере страны.

Ранее лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя Родины» архиепископ Баграт Галстанян призвал премьер-министра Армении обсудить его мирный уход «без потрясений». Он заверил, что акция, которая проходит у резиденции главы правительства, будет мирной, и попросил правоохранителей вести себя сдержанно.

Протесты начались в Армении 9 мая. Тогда Галстанян объяснил, правительство во главе с Пашиняном доказало свою неэффективность в управлении страной.

Недавно стало известно о 113 задержанных участниках акции в Ереване против премьера. По данным пресс-службы МВД республики, протестующих доставили в отделения полиции. Также в ходе митинга силовики применили силу как в отношении участников акции, так и против журналистов. В частности, корреспондент местного портала 24 News потеряла сознание, телесные повреждения получил оператор портала ABC Media.