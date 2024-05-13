Число задержанных на протесте в Ереване превысило 100 человек МВД Армении: полицейские задержали 113 протестующих в Ереване

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Задержания участников акций протеста в Ереване

Сотрудники правоохранительных органов задержали 113 участников акции в Ереване, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики. Протестующие были доставлены в отделения полиции. При этом митинг продолжается.

По состоянию на данный момент в полицейские отделения доставлены 113 человек, — заявил собеседник агентства.

По информации корреспондента ТАСС, в ходе протестов силовики применили силу как в отношении участников акции, так и против журналистов. Так, корреспондент местного портала 24 News потеряла сознание, телесные повреждения получил оператор портала ABC Media. Кроме того, полицейские повредили технику журналистов.

Ранее СМИ сообщали, что полицейские начали задерживать протестующих в Ереване. Митингующие пытались заблокировать движение на дорогах, включая проезжую часть перед центральным вокзалом. На тот момент был задержан 41 человек.

Протестные акции в Армении начались 9 мая. По мнению лидера оппозиционного движения «Тавуш во имя Родины» архиепископа Баграта Галстаняна, правительство во главе с Пашиняном доказало свою неэффективность в управлении страной. Он обвинил премьера в развале системы безопасности, а также в посягательстве на основы национальной идентичности и Церковь.