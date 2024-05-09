«Час, чтобы уйти»: Пашиняну выдвинули жесткий ультиматум Лидер движения «Тавуш во имя Родины» дал Пашиняну час на отставку

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Баграт Галстанян

Лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя Родины» архиепископ Баграт Галстанян заявил, что дает премьер-министру Армении Николу Пашиняну ровно час на уход в отставку. В ходе многотысячного митинга на площади Республики в Ереване он добавил, что готов встретиться с политиком и обсудить условия увольнения. Акцию транслируют в режиме реального времени местные новостные порталы.

Впервые даю его имя. Никол Пашинян! Даю час, чтобы вы ушли в отставку. Я готов в течение часа встретиться с вами и обсудить условия отставки. В Армении вы больше не имеете какой-либо власти, — заявил Галстанян.

По словам священнослужителя, правительство во главе с премьером доказало свою неэффективность в управлении страной. Пашинян, уверен он, развалил всю систему безопасности, а также посягнул на основы национальной идентичности и церковь.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин провел переговоры с Пашиняном. Он назвал сотрудничество стран, входящих в Евразийский экономический союз, позитивным. По данным российского лидера, с 2015 года товарооборот Еревана со странами содружества увеличился в 14 раз. В ответ Пашинян отметил, что процесс формирования нормативной базы ЕАЭС далек от завершения, но она создается в рамках экономической логики и на основе уважительного отношения к интересам стран-партнеров.