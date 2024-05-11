Полиция начала задерживать протестующих в Ереване

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Акция протеста в Ереване

Полиция в Ереване приступила к задержаниям протестующих граждан, которые пытались заблокировать движение на городских дорогах, в том числе проезжую часть у центрального вокзала, сообщает Sputnik Армения. В настоящий момент задержан 41 человек. Улица Хоренаци, проспекты Тиграна Меца и Азатутян, Гая разблокированы.

Участники акций были задержаны за невыполнение требований полиции. Все улицы на данный момент разблокированы, препятствий для свободного движения нет, — говорится в сообщении.

9 мая в Армении начались протестные акции, манифестанты требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя Родины» архиепископ Баграт Галстанян заявлял, что правительство во главе с премьером доказало свою неэффективность в управлении страной. Пашинян, уверен он, развалил всю систему безопасности, а также посягнул на основы национальной идентичности и Церковь.

10 мая многотысячное шествие во главе с Галстаняном подходило к университетам с призывом к студентам присоединиться к их борьбе. Сообщалось, что в Ереванском государственном университете прекратился учебный процесс, студенты объявили забастовку и присоединились к шествию оппозиции.