В столице Армении, Ереване, проходят акции гражданского неповиновения и забастовки. Протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает ТАСС.

Отмечается, что многотысячное шествие во главе с лидером движения «Тавуш во имя родины» архиепископом Багратом подходит к университетам с призывом к студентам присоединиться к их борьбе. В Ереванском государственном университете прекратился учебный процесс, студенты объявили забастовку и присоединились к шествию оппозиции.

Ранее протестующие против делимитации границы Армении с Азербайджаном перекрыли въезд в центр Еревана. Проезд в центральную часть столицы был закрыт по проспекту Азатутян. На месте событий образовался автомобильный затор, дорогу заблокировала фура. Таким образом протестующие выражают поддержку тавушским жителям, выступающим против передачи четырех сел Азербайджану.

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