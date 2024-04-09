Политолог рассказал, как Армения сворачивает политические отношения с РФ Политолог Солонников: Пашинян обсуждает актуальные вопросы с Западом, а не РФ

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Ереван шаг за шагом старается избавиться от участия Москвы в трехстороннем формате урегулирования отношений с Баку, пытаясь заменить ее на Брюссель и Вашингтон. Об этом заявил NEWS.ru политолог Дмитрий Солонников. Так он прокомментировал решение армянского руководства обсуждать свои отношения с соседями по Закавказью с руководством Германии.

Ереван постепенно прекращает базовые отношения с Москвой, — и политические, и экономические. Поэтому всю свою актуальную повестку армянский лидер Никол Пашинян теперь обсуждает с западными лидерами. Заключить мир с Азербайджаном — актуальный вопрос, вот Пашинян и поднял его в разговоре с коллегой из Берлина, — пояснил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Эксперт напомнил, что разговор глав правительств Армении и Германии Никола Пашиняна и Олафа Шольца произошел через несколько дней после того, как армянский премьер вернулся из Брюсселя.

Теперь Пашянян во всем ориентируется на Запад, а не на Москву. Так что беседа с канцлером Шольцем по сути ничего нового не принесла. Если у Пашиняна будут в ближайшее время еще какие-то контакты с Евросоюзом, то и на них будет звучать та же самая повестка, — убежден Солонников.

По мнению политолога, теперь Запад попытается усилить давление на Азербайджан, добиваясь, чтобы Баку пошел по пути Еревана.

Западные страны намерены давить на все страны Южного Кавказа, чтобы стать в регионе главным игроком. Они будут настаивать, чтобы и Азербайджан согласился разрешать впредь споры с соседями только на западной дипломатической площадке, — а не российской, как было раньше. Но такое поведение Запада может, наоборот, привести к тому, что переговорный процесс между Баку и Ереваном затормозится, поскольку Азербайджан вполне может отказаться, — полагает Солонников.

Как сообщил ТАСС, во вторник главы правительств Армении и Германии Никол Пашинян и Олаф Шольц провели телефонную беседу. В центре внимания был переговорный процесс Еревана с Баку. Кроме того, Пашинян поблагодарил за поддержку демократических реформ в Армении, за стремление ФРГ и Евросоюза в целом развивать отношения с его республикой.

Ранее Пашинян подвел итоги своего своей встречи, которую он провел в пятницу в Брюсселе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном. По словам Пашиняна, это были «отличные консультации». Он добавил, что удалось обсудить расширение сотрудничества, цель которого — укрепление демократии в Армении. В свою очередь, фон дер Ляйен после встречи одобрила меры Еревана по «борьбе» с обходом антироссийских санкций.