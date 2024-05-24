Политолог рассказал о ходе демаркации границы Армении и Азербайджана Политолог Аббасов: Армения и Азербайджан устанавливают границы без посредников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На армяно-азербайджанской границе проходит делимитация и демаркация границ, что является позитивным процессом, рассказал NEWS.ru бывший пресс-секретарь президента Азербайджана политолог Тофик Аббасов. По его словам, стороны устанавливают рубежи без посредников, как изначально и предлагал Баку.

Сейчас мы наблюдаем совместные действия по реализации плана делимитации и демаркации границ, идут подвижки в этом направлении. Они очень обнадеживающие, полезные и требуют соответствующего продолжения. В этом случае реализуется подход Баку, который говорил о том, что необходимо взаимодействовать без посредников, — заявил Аббасов.

Политолог отметил, что села, которые были переведены под контроль пограничников, полуэксклавные. Эксперт добавил, что еще четыре села, находящихся в эксклаве, должны быть возвращены Азербайджану. Он выразил уверенность в том, что в скором времени эти населенные пункты тоже отойдут республике.

Ранее служба национальной безопасности Армении заявила, что стороны с 24 мая отводят войска с участка границы у трех сел в Тавушской области и доверяют охрану пограничникам. В ведомстве пояснили, что армянские погранвойска берут на себя территории у сел Беркабер, Воскепар и Баганис. Охрана участка госграницы у поселка Киранц до 24 июля 2024 года будет осуществляться по переходной схеме. В СНБ Армении подчеркнули, что «по той же логике» охранять противоположные участки границы Азербайджана будут подразделения, подконтрольные Баку.