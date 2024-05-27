В Армении оппозиционеры начали акции гражданского неповиновения Армянская оппозиция начала перекрывать улицы в Ереване

В разных местах Армении с раннего утра по призыву лидера оппозиционного движения архиепископа Баграта Галстаняна начались акции гражданского неповиновения, сообщил официальный Telegram-канал армянской оппозиции «Србазан пайкар» («Священная борьба»). Оппозиция требует отставки премьера страны Никола Пашиняна.

Из распространенных видео следует, что в Ереване есть заблокированные улицы, у города Аштарака перекрыта трасса в Иран.

Протесты начались в Армении 9 мая. Тогда Галстанян заявил, что правительство во главе с Пашиняном доказало свою неэффективность в управлении страной. Позже стало известно о 113 задержанных участниках акции в Ереване против премьера.

По данным пресс-службы МВД республики, протестующих доставили в отделения полиции. Также в ходе митинга силовики применили силу как в отношении участников акции, так и против журналистов. В частности, корреспондент местного портала 24 News потеряла сознание, телесные повреждения получил оператор портала ABC Media.

Баграт Галстанян призвал премьер-министра Армении обсудить его мирный уход «без потрясений». Он заверил, что акция, которая проходит у резиденции главы правительства, будет мирной, и попросил правоохранителей вести себя сдержанно.