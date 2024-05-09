Лидер армянской оппозиции рассказал, как будет добиваться отставки Пашиняна Лидер оппозиции Галстанян заявил, что запустит процедуру импичмента Пашиняна

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Баграт Галстанян

Армянская оппозиция намерена запустить процедуру импичмента премьер-министра республики Никола Пашиняна в парламенте, заявил лидер движения «Тавуш во имя Родины» архиепископ Баграт Галстанян, передает РИА Новости. Он сделал соответствующее заявление после того, как глава армянского правительства не ответил на его ультиматум подать в отставку в течение часа.

Пашинян проигнорировал наше требование (об отставке. —NEWS.ru). Проигнорировал тех, кто его избрал... Значит мы заставим его это сделать. Первый шаг, который мы сделаем — вынесение вотума недоверия Пашиняну в Национальном собрании, — сказал он.

Пашинян проигнорировал требование Галстаняна подать в отставку в течение часа после его заявления. Ни сам глава правительства, ни его пресс-служба не опубликовали ответа на этот ультиматум.

Галстанян озвучил свое требование в ходе многотысячного митинга на площади Республики в центре Еревана. По словам священнослужителя, правительство во главе с премьером доказало свою неэффективность в управлении страной. Пашинян, уверен он, развалил всю систему безопасности, а также посягнул на основы национальной идентичности и церковь. Он добавил, что готов встретиться с политиком и обсудить условия его увольнения.