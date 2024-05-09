Пашинян проигнорировал ультиматум оппозиции Пашинян не отреагировал на требование оппозиции уйти в отставку в течение часа

Фото: IMAGO/Alexis Sciard/Global Look Press

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян проигнорировал требование лидера оппозиционного движения «Тавуш во имя Родины» архиепископа Баграта Галстаняна подать в отставку в течение часа. Ни сам глава правительства, ни его пресс-служба не опубликовали ответ на этот ультиматум.

Галстанян озвучил свое требование в ходе многотысячного митинга на площади Республики в центре Еревана. Он добавил, что готов встретиться с политиком и обсудить условия увольнения.

Впервые даю его имя. Никол Пашинян! Даю час, чтобы вы ушли в отставку. Я готов в течение часа встретиться с вами и обсудить условия отставки. В Армении вы больше не имеете какой-либо власти, — заявил Галстанян.

По словам священнослужителя, правительство во главе с премьером доказало свою неэффективность в управлении страной. Пашинян, уверен он, развалил всю систему безопасности, а также посягнул на основы национальной идентичности и церковь.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин провел переговоры с Пашиняном. Он назвал сотрудничество стран, входящих в Евразийский экономический союз, позитивным. По данным российского лидера, с 2015 года товарооборот Еревана со странами содружества увеличился в 14 раз. В ответ Пашинян отметил, что процесс формирования нормативной базы ЕАЭС далек от завершения, но она создается в рамках экономической логики и на основе уважительного отношения к интересам стран-партнеров.