Путин провел переговоры с Пашиняном на саммите ЕАЭС Путин провел переговоры с Пашиняном, отметив позитивный характер сотрудничества

Фото: Kremlin.ru

Никол Пашинян

На встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) президент РФ Владимир Путин назвал сотрудничество всех входящих в него стран позитивным, сообщает пресс-служба Кремля. По данным российского лидера, с 2015 года товарооборот Еревана со странами содружества увеличился в 14 раз.

В ответ Пашинян отметил, что процесс формирования нормативной базы ЕАЭС далек от завершения, но она создается в рамках экономической логики и на основе уважительного отношения к интересам стран-партнеров. Армянский премьер добавил, что процесс формирования общего рынка с едиными системами регулирования в сфере энергоресурсов существенно затянулся.

Армянская сторона с пониманием относится к возможному пересмотру сроков реализации невыполненных мероприятий, однако считает, что данный процесс не может длиться бесконечно и должен быть реализован в разумные сроки, — сказал Пашинян.

Армянский политик еще раз обозначил инициированный Ереваном проект «Перекресток мира». Он подчеркнул, что его целью является создание необходимых логистических условий для равноправного развития торговых и экономических связей между всеми заинтересованными государствами.

Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите ЕАЭС предложил создать в рамках организации единый безбарьерный рынок и «бесшовную» логистику. По его словам, важно полностью устранить практику применения скрытых ограничений, устранить возможность точечных решений и какого-либо ручного управления.