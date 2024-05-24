Четыре села на границе Армении и Азербайджана сменили юрисдикцию Азербайджан взял под контроль четыре села на границе с Арменией

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Азербайджанские солдаты на пограничном посту

Госпогранслужба Азербайджана взяла под контроль четыре села в Газахском районе, которые находятся на границе с Арменией, сообщила пресс-служба вице-премьера страны Шахина Мустафаева. Речь идет о селах Гызылгаджилы, Хейрымлы, Ашагы Аскипара и Баганис Айрым.

В офисе главы комиссии по делимитации Азербайджана Шахима Мустафаева заявили об определении границы с Арменией на отрезке 12,7 километра. Там отметили, что это «обеспечило возвращение сел».

Ранее МИД Армении сообщил о разногласиях между Ереваном и Баку по тексту мирного договора. Замминистра армянского внешнеполитического ведомства Ваан Костанян от лица республики выразил надежду, что сторонам удастся прийти к общему мнению в данном вопросе, консультации по теме не прекращаются.

До этого спикер парламента республики Ален Симонян заявил, что Армения заинтересована в переговорах с Азербайджаном. По его словам, диалог Еревана и Баку в рамках переговоров по мирному соглашению продолжается. В то же время премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку не могут представить себе мирный процесс, так как не знают, что это такое. По его словам, ситуация схожа с полетами в космос, которые когда-то казались невероятными.