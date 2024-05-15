«Благодарим вас»: российские миротворцы торжественно покинули Карабах

Фото: NEWS.ru

15 мая в Карабахе прошло торжественное мероприятие, посвященное окончанию миротворческой миссии России. Москва и Баку решили, что в ней больше нет необходимости после того, как Армения окончательно признала территории частью Азербайджана. Как провожают российских военных, согласно договоренностям двух стран, — в материале NEWS.ru.

Какое мероприятие организовали в Ходжалы

В полдень 15 мая на территории аэропорта Ходжалы началась церемония закрытия базы миротворцев РФ. Именно там находилась их основная база, насчитывающая около 12 мобильных строений для проживания и работы офицерского и рядового составов, технические объекты для обслуживания техники и связи.

В торжественном мероприятии приняли участие высокопоставленные военные обеих стран, а также представители дипведомств. В ходе мероприятия указом президента России Владимира Путина орденом Мужества наградили командующего миротворцами в Карабахе Кирилла Кулакова. Кроме того, медалей удостоились посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов, а также азербайджанские и российские военные.

Начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев высоко оценил роль российских миротворцев. Он выразил благодарность миротворцам за службу во благо мира и стабильности в Карабахском экономическом районе, пожелал им успехов в дальнейшей деятельности.

Более подробно о результатах деятельности российских миротворцев рассказал первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками России Евгений Никифоров. Во время своего выступления он отметил, что российские миротворцы оказали серьезную гуманитарную помощь более 90 тыс. лиц. Он добавил, что миротворческий контингент восстановил доступ верующих к религиозным объектам. Кроме того, генерал подчеркнул заслуги миротворцев в вопросе возвращения пленных, поиска тел без вести пропавших.

«Российские военнослужащие на высоком уровне выполнили задачи, поставленные военно-политическим руководством. От имени министра обороны Российской Федерации, начальника Генштаба и от своего имени выражаю благодарность российским миротворцам за достойное выполнение своих задач, а азербайджанским военным — за эффективное сотрудничество», — заявил Никифоров.

После выступления представителей Минобороны двух стран мероприятие завершилось концертом.

Почему российские миротворцы покидают Карабах

О завершении миссии российских миротворцев в Карабахе журналистам рассказал начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов. Он объяснил, что проведение азербайджанской армией антитеррористической операции в сентябре 2023 года способствовало полному выводу незаконных армянских формирований с этих территорий.

«В соответствии с соглашением, достигнутым между президентами Азербайджана и России, о выводе российских миротворцев с территории нашей страны, проводится мероприятие в связи с прекращением деятельности российских миротворцев. Сегодня в мероприятии принимают участие высокопоставленные офицеры из Азербайджана и России. Процесс вывода миротворцев с территории в настоящее время продолжается и завершится в ближайшее время. Сейчас мы находимся на базе миротворцев, дислоцированных на территории Азербайджана. Отмечу, что вывод миротворцев с территории Азербайджана осуществляется в соответствии с планом», — заявил Эйвазов.

Фото: NEWS.ru

Когда и при каких обстоятельствах миротворцев ввели в Карабах

Напомним, российские миротворцы были временно размещены на территории Азербайджана в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным 9 ноября 2020 года. Согласно 4-му пункту документа, миротворческий контингент России развернули с условием параллельного вывода армянских вооруженных сил до ноября 2025 года. В тексте также прописано, что миссия может быть автоматически продлена, если ни одна из сторон не заявит о намерении отказаться от миссии. Стороны достигли договоренностей на фоне обострения в регионе, и в задачи миротворческого контингента входило наблюдение за режимом прекращения огня.

Сентябрьские события прошлого года изменили положение дел в регионе. Российское руководство решило вывести миротворцев из Карабаха, поскольку для них в регионе больше не осталось функций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это отвечает нынешним реалиям, которые сложились в регионе, после того как Армения признала границы Азербайджана по состоянию на 1991 год. Реалии геополитические там изменились, и там не осталось больше функций для миротворцев», — сказал Песков.

Вместе с тем он отметил, что в регионе теперь начинается новая жизнь. «Есть территория Азербайджана, есть продолжающиеся переговоры между двумя странами по делимитации границы, часть уже согласована. И ведется работа между двумя странами по мирному договору, где тоже еще остаются несогласованные статьи», — сказал представитель Кремля.

Как миротворцы покидают Карабах

Миротворцы выезжают на своих грузовых автомобилях до железнодорожной станции Горан, которая находится в Геранбойском районе Азербайджана. Далее они грузят технику на железнодорожные эшелоны и следуют в Россию.

Эйвазов заявил, что процесс вывода миротворцев продолжается и завершится в ближайшее время. Азербайджанские СМИ пишут, что полный вывод должен быть завершен до конца мая.

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