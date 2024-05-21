В правящей партии Армении ответили на вопрос об отставке Пашиняна Правящая партия Армении не рассматривает вопрос о возможной отставке Пашиняна

Фото: Пресс-служба премьер-министра Республики Армения

Никол Пашинян

Правящая в Армении партия «Гражданский договор» не рассматривает вопрос об отставке премьер-министра республики Никола Пашиняна на фоне акций протеста, организованных оппозицией, сообщил на брифинге заместитель председателя партии депутат Ваагн Алексанян. По его словам, которые передает ТАСС, фракция также исключает возможность проведения внеочередных парламентских выборов.

Повестки внеочередных парламентских выборов нет. Даже если оппозиция откажется от своих мандатов, это не приведет к досрочным выборам. Что касается заявления оппозиции о начале процесса импичмента премьер-министра, то она не сможет его начать, ну а если и начнет, то провалится. Я не представляю, зачем нам обсуждать вопрос отставки Пашиняна, в стране нет политического кризиса, — сказал он.

Протесты начались в Армении 9 мая. По мнению лидера оппозиционного движения «Тавуш во имя Родины» архиепископа Баграта Галстаняна, правительство во главе с Пашиняном доказало свою неэффективность в управлении страной.

13 мая стало известно о 113 задержанных участниках акции в Ереване. По данным пресс-службы МВД республики, протестующих доставили в отделения полиции. Также утверждается, что в ходе протестов силовики применили силу как в отношении участников акции, так и против журналистов. В частности, корреспондент местного портала 24 News потеряла сознание, телесные повреждения получил оператор портала ABC Media. Кроме того, полицейские повредили технику журналистов.

Никол Пашинян ранее заявил, что Ереван и Баку не могут представить себе мирный процесс, так как не знают, что это такое. По его словам, ситуация схожа с полетами в космос, которые когда-то казались невероятными.