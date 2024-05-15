Пашинян сравнил мирный процесс Баку и Еревана с полетами в космос

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Ереван и Баку не могут представить себе мирный процесс, так как не знают, что это такое, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, ситуация схожа с полетами в космос, которые когда-то казались невероятными, передает «Sputnik Азербайджан».

Ереван и Баку не могут представить себе мирный процесс, потому что попросту не знают, что это такое. Полеты в космос тоже были невероятны, а теперь ими уже никого не удивишь, — заявил Пашинян.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что переговоры глав МИД со стороны Баку и Еревана в Алма-Ате прошли конструктивно. Дипломат отметил, что процесс продолжается в духе неоднократно озвученных преобразований.

Мирзоян подчеркнул, что подписание мирного договора между сторонами содействует установлению стабильного мира в регионе. По его словам, Армения заинтересована в восстановлении транспортного сообщения с Азербайджаном. Регулирование железнодорожного сообщения, отметил он, будет взаимным и основанным на принципе равенства.

Кроме того, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что делимитация и демаркация границы с Арменией проводится в соответствии с условиями, выдвинутыми Баку. По его словам, это очередная победа республики.